Pyongyang critica l'actitud dels Estats Units en la negociació nuclear

Actualitzada 08/07/2018 a les 07:06



MIKE POMPEO VOL "CONSTRUIR CONFIANÇA" ENTRE AMBDÓS PAÏSOS

Pompeo va mantenir reunions de diverses hores divendres i ahir amb el general Kim Yong-chol, figura de pes de la intel·ligència nord-coreana, en les quals van parlar de “construir confiança”, sense que hagi transcendit un possible full de ruta cap a la desnuclearització de Corea del Nord, objectiu principal de la visita. “Són temes complicats, però crec que hem progressat en gairebé totes les qüestions centrals. En algunes hem fet un gran progrés, en unes altres encara hi ha treball per fer”, va dir ahir Pompeo abans d’abandonar Pyongyang. El secretari d’Estat va mostrar el seu desig de continuar les converses i va insistir que el president Trump està compromès a aconseguir “un futur millor per a Corea del Nord”.

Corea del Nord va criticar ahir amb duresa l’actitud dels Estats Units (EUA) en les negociacions per a la seva desnuclearització, unes hores després que el secretari d’Estat dels Estats Units, Mike Pompeo, abandonés el país. El ministeri d’Exteriors del règim nord-coreà va qualificar de “lamentable” i “preocupant” la posició del govern de Donald Trump en aquestes converses, tot i que el mateix secretari nord-americà d’Estat, poc abans d’abandonar Pyongyang, havia assegurat que s’havien aconseguit progressos “en gairebé tots els temes centrals”, sense donar més detalls.En un comunicat divulgat per l’agència estatal KCNA, el règim nord-coreà va assegurar que la demanda dels Estats Units perquè la seva desnuclearització sigui “unilateral i forçada” va ser “lamentable”, al mateix temps que va reiterar la petició perquè el desarmament es produeixi de forma “gradual”.El règim va qualificar el resultat de les converses de “preocupant” i va dir que no han servit per enfortir la confiança entre ambdues parts, sinó per “encarar una fase perillosa en la qual la nostra voluntat de desnuclearització podria trontollar”. En aquest sentit, un portaveu del ministeri nord-coreà d’Exteriors va afirmar que Washington va fer unes demandes “en contra de l’esperit” de la històrica cimera del juny a Singapur entre Trump i el líder nord-coreà, Kim Jong-un. El 12 de juny, Kim Jong-un i Trump van signar una declaració amb la qual van dir que obrien una nova era de relacions i en què el règim nord-coreà es va comprometre a treballar per a la “total desnuclearització” si els EUA garantien la seva supervivència. Tot i això, el document no va aportar detalls del procés i passades ja diverses setmanes, l’escepticisme i els dubtes entorn la viabilitat de l’acord han anat guanyant força.En aquest context es va celebrar la visita a Pyongyang del responsable de la diplomàcia dels Estats Units. Pressionat per aconseguir acords tangibles, Mike Pompeo no va arribar a reunir-se amb el líder nord-coreà, Kim Jong-un, com sí que va passar en els dos viatges previs, segons va confirmar el departament d’Estat dels EUA.