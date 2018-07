Soraya Sáenz de Santamaría i Pablo Casado es disputaran el lideratge del Partit Popular

Actualitzada 06/07/2018 a les 07:26

Agències Madrid

L'exvicepresidenta del govern espanyol Soraya Sáenz de Santamaría va ser la vencedora ahir de la primera volta del procés intern organitzat pel Partit Popular (PP) per escollir el nou líder després de la renúncia de Mariano Rajoy. Passa a la segona ronda amb Pablo Casado, vice-secretari general de comunicació del partit i segon més votat. Al tancament de l’edició encara no s’havien donat les dades totals i oficials de l’escrutini, però fonts del partit van assenyalar que la diferència entre els dos candidats era d’uns 1.600 vots. Qui queda fora és l’actual secretaria general del partit, María Dolores de Cospedal, que va acabar tercera. Durant el dia hi havia hagut encreuament d’acusacions entre Casado i Cospedal per irregularitats en el procés de vot. L’enfrontament final pel lideratge tindrà lloc al congrés nacional de la formació, durant els dies 20 i 21 de juliol.