Torra, Torrent i diversos consellers reben Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Bassa i Forcadell a Lledoners i Puig de les Basses

Sis presos independentistes arriben a Catalunya abrigallats pel govern El president català, Quim Torra, i el director general de Presons, Amand Calderó, ahir a Lledoners. efe

Actualitzada 05/07/2018 a les 07:05

Redacció Barcelona

Sis dels nou polítics independentistes presos dormen des de la nit passada en presons catalanes, on ahi van ser visitats pels presidents de la Generalitat, Quim Torra, i del Parlament, Roger Torrent, entre mostres populars de suport a les portes dels centres penitenciaris.

Després d’una parada tècnica a la presó de Brians-2, l’exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, l’exconseller d’Exteriors Raül Romeva, el diputat de JxCAT i exlíder de l’ANC Jordi Sànchez i el president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, van ingressar a les 13.27 hores a la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada. Una vegada superat el tràmit de la revisió mèdica i psicològica, els quatre presos van ser traslladats a les seves cel·les individuals definitives al mòdul 2 de la presó, que compartiran amb altres 93 interns.

Per la seva banda, l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’exconsellera de Treball Dolors Bassa van arribar cap a les 16.15 hores a la presó de Puig dels Basses, a Figueres, en el seu cas després de ser conduïdes directament per la guàrdia civil des de la presó de dones d’Alcalá Meco.

D’aquesta forma, dels nou polítics independentistes presos preventivament per rebel·lió únicament romanen empresonats a Madrid els exconsellers de Presidència Jordi Turull, d’Interior Joaquim Forn i de Política Territorial Josep Rull, el trasllat dels quals al centre de Lledoners ja s’està tramitant.

Amb l’arribada a Catalunya dels sis primers líders independentistes presos, el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent, van efectuar una compareixença conjunta en la qual van advertir que l’acostament dels reclusos no és cap “gest” del govern central, i van avisar que “no posa fi a la injustícia” que estan patint, per la qual cosa van demanar la seva posada en llibertat. “Aquest trasllat no és cap gest polític i en cap cas forma part d’una negociació”, va remarcar Torra, qui va garantir que no deixarà de treballar “ni un minut” per aconseguir “la plena llibertat dels presos i les preses polítiques” i “l’anul·lació de la seva causa” judicial.

A la tarda, Torra, que és advocat de professió, es va desplaçar al centre de Lledoners, on va accedir per visitar els polítics independentistes presos i per participar posteriorment en la marxa de suport convocada per les entitats Òmnium Cultural i ANC. Paral·lelament, el president del Parlament es va entrevistar a la presó de Puig de les Basses amb Forcadell i Bassa, al costat de les conselleres de Presidència, Elsa Artadi, Cultura, Laura Borràs, i Treball, Chakir el-Homrani. Torra i Torrent es van sumar també a les concentracions de suport als presos que es van convocar a les portes d’ambdues presons, amb la presència de diversos consellers del govern català i dirigents polítics.



Complir la llei

Sobre l’arribada dels presos a centres catalans, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va afirmar que l’executiu de Pedro Sánchez “ha complert la llei i la seva obligació” d’acostar-los. Precisament, la consellera de Justícia, Ester Capella, va insistir en declaracions a l’agència Efe que el trasllat dels presos a Catalunya “no és cap regal ni concessió”, sinó que és el compliment de la llei, i va defensar que l’acostament és la millor opció, entre les “possibilitats” que hi ha.