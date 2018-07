Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Forcadell i Bassa ingressaran a partir d’avui als centres de Lledoners i Puig de les Basses

Interior inicia el trasllat a Catalunya de sis presos independentistes Un furgó policial traslladant Oriol Junqueras des de l'Audiència Nacional, en una imatge d'arxiu. EFE

Actualitzada 03/07/2018 a les 06:43

Redacció Madrid

El ministeri espanyol de l’Interior va endegar ahir el dispositiu per traslladar a Catalunya sis dels presos independentistes. Són l’exvicepresident Oriol Junqueras, l’exconseller Raül Romeva, l’expresident de l’ANC i actual president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, i el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, que aniran a la presó de Lledoners, al Bages, i l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell i l’exconsellera Dolors Bassa, que ingressaran al centre penitenciari Puig de les Basses, a Figueres.

Els altres tres polítics empresonats per ordre del jutge Llarena, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, estan pendents que el magistrat respongui a la petició d’informació que Institucions Penitenciàries ja li va fer arribar ahir per saber si té diligències pendents o bé si –com a la resta de casos– no s’oposa a l’acostament.

Tot i que el procediment es va posar en marxa ahir, el trasllat no es començarà a fer efectiu fins avui. “Entenem que durarà diversos dies”, van apuntar fonts pròximes al govern espanyol. De fet, l’ingrés a les presons catalanes podria ser demà o dijous, segons va informar en un comunicat la secretaria d’Institucions Penitenciàries.

En un trasllat ordinari, habitualment la guàrdia civil trasllada els presos fins a Brians 2, fent nit a la presó de Zuera, a Saragossa. Com que Catalunya té les competències de presons, són els mossos d’esquadra els encarregats de distribuir els reclusos fins a les presons de destinació.

En el cas dels presos independentistes, el ministeri de l’Interior no ha donat detalls de com serà el trasllat ni de si es farà seguint el procediment ordinari o no. En tot cas, Lledoners, al Bages, i Puig de les Basses, a Figueres, serien els centres penitenciaris on els agruparien d’entrada per al trasllat a Catalunya. Això no vol dir, però, que després no s’atengui la petició del centre més pròxim a les llars que van fer els processats.

En aquest sentit, Junqueras i Cuixart van demanar que se’ls portés a Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires; Sànchez, a Quatre Camins; Bassa, a la presó de Puig de les Basses, a Figueres; Forcadell, a Wad-Ras, a Barcelona, i Romeva, a una presó de la demarcació de Barcelona.

La portaveu del govern espa­nyol, Isabel Celaá, ja va confirmar divendres durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que els nou presos independentistes tancats en presons madrilenyes serien traslladats, pròximament, a presons catalanes.



Prerrogatives de puigdemont

En un altre ordre de coses, el govern català treballa per atorgar al líder de JxCat, Carles Puigdemont, un servei de seguretat i una oficina tot i que estigui a l’estranger, com a part de les prerrogatives que el polític ha demanat com a expresident. La petició de Puigdemont és del 22 de juny, però va transcendir ahir.

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Elsa Artadi, va confirmar que Puigdemont ha demanat les prerrogatives que li corresponen per llei, excepte el sou, ja que té nòmina de diputat. La llei de l’estatut dels expresidents de la Generalitat estableix que el govern ha de cobrir a cada exmandatari les despeses d’una oficina amb tres treballadors i un cotxe de representació amb xofer i serveis de seguretat. Artadi va indicar que la llei no impedeix que es puguin donar aquests serveis a l’estranger.