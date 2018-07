Es comprometen a ampliar la base per forçar l’Estat a negociar sense descartar una nova declaració unilateral d’independència

Esquerra aprova el nou full de ruta "sense renunciar a la unilateralitat"

Esquerra Republicana de Catalunya va aprovar ahir per àmplia majoria el full de ruta per als pròxims anys. Sota el títol Ara, la República Catalana, la ponència aposta per explorar totes les vies pacífiques per implantar la república, des del diàleg a la desobediència, i obre la porta a la via unilateral per aconseguir la independència.

La ponència va ser aprovada per 511 vots a favor, 19 en blanc i 6 vots en contra. El text, aprovat amb el 96% dels vots, insisteix en “la necessitat de diàleg i d’una resolució pacífica, democràtica i negociada del conflicte”. I aposta per “una sortida a l’escocesa amb la necessària intervenció internacional i sense renunciar a la unilateralitat, que es troba en la base de l’exercici de la sobirania”. La ponència política que es va votar ahir a la Farga de l’Hospitalet incorpora molts canvis respecte a l’esborrany que va fer públic l’executiva ara fa uns mesos. A l’octubre no va ser possible, i ara confien a replegar forces per “ampliar la base”, especialment apel·lant a l’espai dels comuns, sense deixar de banda el món socialista –així ho van reivindicar tant el portaveu adjunt del partit al Congrés, Gabriel Rufián, com el conseller d’Exteriors, Ernest Maragall–. Els republicans consideren que serà a partir de les polítiques socials i de la defensa dels drets i les llibertats com s’anirà fent camí cap a la República Catalana, que haurà de ser el resultat d’una negociació “multilateral” entre catalans i amb l’Estat i els agents internacionals.

Sense Oriol Junqueras, a la presó, ni Marta Rovira, el vicepresident del Govern i president adjunt d’Esquerra, Pere Aragonès, i el president del Parlament, Roger Torrent, van assumir els galons en la cloenda de la conferència política. “Per guanyar per sempre hem de ser més i ser més forts. Especialment davant d’un Estat que actua amb repressió i empresona les idees. Necessitem majories imbatibles, molt més àmplies, com les del 3 d’octubre”, va remarcar Aragonès per resumir la feina que s’han compromès a seguir fent els pròxims mesos i anys.