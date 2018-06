Acord de la UE per crear centres de migrants als països que s'hi avinguin

El pacte satisfà Itàlia, que “ja no està sola”, i que havia amenaçat de boicotejar la reunió

Actualitzada 30/06/2018 a les 07:14

Redacció Brusselles

Els 28 països de la Unió Europea van arribar ahir a un acord sobre política migratòria després d’una reunió maratoniana de més de 13 hores de negociació. Els líders europeus van trobar una solució que convenç Itàlia, que amenaçava de fer fracassar la cimera i vetar totes les conclusions de la reunió si no s’acceptaven les seves demandes.

En concret, l’acord preveu la creació de centres d’acollida tancats dins de territori europeu i que s’instal·laran als països que s’hi avinguin de forma voluntària. Allà s’hi separaran els refugiats en demanda d’asil polític, que es podrien quedar a Europa, dels migrants econòmics, que es retornarien als seus països. La reubicació dels refugiats des d’aquests primers centres “controlats” d’arribada d’immigrants també serà voluntària per als 28 països de la UE.

L’acord assolit pels 28 satisfà especialment Itàlia. El primer ministre d’aquest país, Giuseppe Conte, va sortir amb cara victoriosa de la reunió i amb l’esbor­rany de les conclusions a la mà va afirmar que “Itàlia ja no està sola” en temes d’immigració.

Pel que fa a les plataformes de desembarcament a tercers països, els líders europeus van mostrar-se més imprecisos. Els 28 consideren que aquests centres d’immigrants haurien d’operar “distingint situacions individuals, amb total respecte del Dret Internacional i sense crear efecte crida”.

D’altra banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es va comprometre amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, a acollir a Espanya un nombre “equilibrat i admissible” de refugiats que actualment són al país germànic. En la roda de premsa després del Consell Europeu, Sánchez no va especificar el nombre de refugiats, una qüestió que ara s’analitzarà. “Veurem quina és la xifra de migrants que finalment acollim, però en tot cas, més enllà d’això l’important és el missatge polític que Espa-nya és solidària no només amb els fluxos migratoris que arriben a les nostres costes. És un acord just, que entra perfectament en el marc del reglament de Dublín, i n’estem satisfets”, va ressaltar.

El compromís es va concretar en una reunió de Merkel, Sánchez i el primer ministre de Grècia, Alexis Tsipras. Aquests acords permetran que Alemanya retorni a Espanya i a Grècia refugiats que, segons el govern alemany, haurien arribat a Europa a través d’Espanya i de Grècia. El pacte, a més, també permetrà a Merkel salvar el seu govern de coalició amb els socialcristians bavaresos, encapçalats pel ministre de l’Interior, Horst Seehofer, molt contraris a la política migratòria que la cancellera ha desplegat fins ara.



Més diners per a Espanya i Grècia

El govern alemany, d’altra banda, va informar mitjançant un comunicat que en la mateixa reunió Merkel es va comprometre a destinar més diners i mitjans de la Unió Europea a Espanya i Grècia per gestionar el flux de migrants. La cancellera, en roda de premsa, ho va confirmar: “Grècia i Espanya estaran a punt per rebre els demandants d’asil que hi tornin. Hem parlat i hem acordat que nosaltres els donarem suport econòmic”. Com a contrapartida, va explicar, està disposada a acollir immigrants dels altres dos països en casos de reunificació familiar. Merkel va avançar que ahir mateix explicaria aquests acords als seus socis de govern.