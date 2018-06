Tensió entre Torra i Morenés en un acte sobre Catalunya a Washington

El president català abandona la recepció del festival Smithsonian Folklife pel discurs “intolerable i ofensiu” de l’ambaixador espanyol als EUA

Redacció Washington

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va abandonar la nit de dimecres [matinada a Andorra] un acte a la ciutat de Washington molest pel discurs que estava pronunciant l’ambaixador espanyol als Estats Units, l’exministre de Defensa Pedro Morenés. L’incident va passar durant la recepció oficial d’inauguració del festival cultural Smithsonian Folklife, en el qual participa com a convidada Catalunya, i a la qual assistien Torra i Morenés.

Torra va ser el primer dels dos a prendre la paraula en l’esdeveniment amb un discurs en el qual va al·ludir a la crisi política catalana i als dirigents independentistes empresonats. Tot seguit va parlar Morenés, moment en el qual Torra va abandonar l’acte al costat de la delegació que l’acompanyava, molest amb el discurs de l’ambaixador espanyol.

Torra va considerar la intervenció de Morenés “absolutament intolerable i ofensiva cap al país i la institució” de la Generalitat, segons va publicar a Twitter la seva cap de premsa, Anna Figuera. El president català també va demanar la dimissió de Morenés i va instar el president espanyol, Pedro Sánchez, a respondre “si comparteix” les paraules del seu ambaixador. “Un discurs en el qual se’ns titlla de mentiders i que falseja el que passa a Catalunya”, va dir.

Fonts de l’ambaixada espanyola als Estats Units no van voler comentar l’incident, encara que van lamentar que els mitjans de comunicació no tinguessin accés a l’acte per poder corroborar el succeït.

A conseqüència dels fets, l’Smithsonian FolkLife va decidir eliminar els discursos que ahir a la tarda havien de pronunciar el president de la Generalitat i l’ambaixador espanyol a Washington durant la cerimònia inaugural. La decisió, de fet, va ser suprimir els discursos de les delegacions convidades, i per tant, també afecta Armènia, que igualment participa en el festival.

Fonts del govern català van confirmar que l’organització del festival els havia “consultat” sobre aquesta cancel·lació, i que s’hi van mostrat d’acord “per evitar tensions”. L’organització va explicar en un comunicat que la supressió dels discursos buscava evitar noves polèmiques que puguin deslluir o espatllar la cerimònia inaugural després de l’incident de la matinada.



ACOSTAMENT DE PRESOS

D’altra banda, el govern espanyol ha iniciat els tràmits per traslladar a presons de Catalunya als líders del procés, acostament que es produirà en uns deu dies. Interior ha donat aquest pas després de preguntar al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena si té previstes més diligències. No obstant això, l’alt tribunal va puntualitzar que les úniques sol·licituds d’informació rebudes procedeixen de la presó de dones d’Alcalá Meco i de Soto del Real, i se circumscriuen a l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l’exconsellera Dolors Bassa, l’expresident de l’ANC Jordi Sánchez i el president d’Òmnium Cultural Jordi Cuixart, que han sol·licitat el trasllat a les presons de dones de Barcelona i de Girona, a Quatre Camins i a Brians II, respectivament. S’espera que la resta de presos ho demani en breu.

Llarena ha contestat a les presons madrilenyes que “no hi ha raó processal que condueixi a la custòdia dels processats a cap centre concret”, subratllant que la decisió està subjecta “als criteris penitenciaris” de Presons.

