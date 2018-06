Europa advoca per acords amb països tercers sobre immigració

Els caps d’Estat i de govern de la UE van coincidir ahir a assenyalar la necessitat de trobar nous acords migratoris entre el bloc comunitari i tercers països, com els del nord d’Àfrica, però també entre països membres, amb el focus posat a frenar l’arribada de migrants a Europa. Així, en el primer dia de cimera europea a Brussel·les els líders comunitaris van deixar de costat les converses sobre la reforma del sistema comú d’asil i el polèmic repartiment de refugiats, qüestions sobre les quals hi ha una profunda divisió, per centrar el debat migratori en el reforç de les