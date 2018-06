El Congrés dels Diputats avala la proposició de llei de Podem perquè els dos progenitors tinguin la baixa intransferible i remunerada de 16 setmanes

El Congrés espanyol va fer ahir el primer pas per igualar els permisos de paternitat als de maternitat fins a aconseguir les 16 setmanes, i que siguin intransferibles i remunerats al cent per cent, tal com ha plantejat Podem en una proposició de llei que va rebre el suport unànime de tots els grups. La proposta que el grup confederal va registrar fa més d’un any i mig va ser presa ahir en consideració després d’haver superat dos vetos de l’anterior govern popular, va recordar durant la seva defensa el líder d’Units Podem, Pablo Iglesias.

La regulació actual obliga a la

#2 mas de lo mismo

(27/06/18 10:15)



#1 A que esperem nosaltres???!

(27/06/18 10:13)