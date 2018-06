El Tribunal Suprem dona la raó a Trump amb el veto migratori

Actualitzada 27/06/2018 a les 06:58

Redacció Washington

El Tribunal Suprem dels Estats Units ha validat l’ordre del president, Donald Trump, coneguda com a “veto migratori”, que prohibia l’entrada al país de ciutadans de diversos països de majoria musulmana. El suport del Suprem a aquesta mesura de Trump va ser aprovada ahir per una majoria justa de cinc magistrats conservadors (contra quatre que discrepaven), que consideren que el president va actuar d’acord amb la llei quan va imposar límits a l’arribada de viatgers procedents de diversos països musulmans. L’Estat de Hawaii i una entitat musulmana havien presentat un recurs al·legant que la mesura estava motivada per una discriminació religiosa i no estava justificada per motius de seguretat. La decisió dona ales a la retòrica antiimmigració del president, iniciada ja durant la campanya electoral.