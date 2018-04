Condemnen 'La Manada' per abús sexual però no per violació

Nou anys de presó per a cadascun dels cinc membres del grup pel cas dels Sanfermines

L’Audiència de Navarra va condemnar ahir cadascun dels cinc joves coneguts com La Manada a 9 anys de presó per un delicte continuat d’abús sexual i no per agressió sexual, en no apreciar violència, contra una jove a Pamplona durant els Sanfermines del 2016. La sentència rebaixa el delicte penal sol·licitat en descartar l’ús per part dels acusats de “violència o intimidació que integren el concepte normatiu d’agressió” i sí veure el subtipus agreujat en el delicte d’abús sexual.

Res més fer-se pública la sentència es van produir protestes davant el Palau de Justícia de Pamplona, amb crits “és violació, no