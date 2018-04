Macron marca diferències amb Trump en el discurs al Congrés

Actualitzada 26/04/2018 a les 07:02

Redacció Washington

El president francès, Emmanuel Macron, va marcar ahir diferències amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, en un discurs davant el Congrés a Washington que va incloure una contundent defensa del multilateralisme i de la lluita contra el canvi climàtic, i un rebuig a les guerres comercials. Macron va voler sub­ratllar que no comparteix alguns punts clau de la filosofia del president nord-americà, com la seva tendència a l’aïllacionisme i el seu escepticisme respecte als pactes multilaterals. “Tancar la porta al món no pararà l’evolució del món”, va advertir el mandatari francès. Sobre la decisió de Trump de retirar-se de l’acord de París sobre canvi climàtic, Macron va dir que està segur “que algun dia els Estats Units tornaran a aquest acord”, fet que va desencadenar una gran ovació a la bancada de l’oposició demòcrata.