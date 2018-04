Cifuentes dimiteix en divulgar-se el vídeo d'un furt en un supermercat

La decisió es precipita per la difusió d’una gravació on apareix la ja expresidenta de Madrid després de robar dos pots de crema

Actualitzada 26/04/2018 a les 07:03

Redacció Madrid

Cristina Cifuentes va renunciar ahir a la presidència de la Comunitat de Madrid, una decisió que havia pres després de setmanes de polèmica pel seu màster i que pretenia anunciar el 2 de maig, després dels actes institucionals de la regió, va assegurar ahir, però que ha precipitat després de publicar-se una informació en la qual se li atribueix un furt en un supermercat el 2011.

Concretament, el diari digital Okdiario va publicar un vídeo d’una càmera de seguretat d’un supermercat en el qual es veu Cifuentes mostrant les seves pertinences a un vigilant després de, suposadament, haver estat descoberta robant dos pots de crema. Tot va passar el 4 de maig del 2011 en un supermercat Eroski que es troba prop de l’Assemblea de Madrid, de la qual Cifuentes era vice-presidenta primera en aquell moment.

La notícia va encendre les xarxes socials des de primera hora del matí, la qual cosa va portar el PP a admetre que la situació de Cifuentes era “insostenible” i “vergonyosa”, i la mateixa secretària general del PP, María Dolores de Cospedal, va acudit a la seu de la Comunitat de Madrid per reunir-se amb ella.

Finalment, la ja expresidenta va convocar els mitjans de comunicació a una declaració sense preguntes en la qual va anunciar la seva dimissió per evitar que “l’esquerra radical” governi la regió –davant la moció de censura presentada– i “posi en risc” la gestió del PP en tres anys de legislatura. Cifuentes va afirmar que el suposat furt va ser un “error involuntari” i que el vídeo “ja es coneixia” des de fa temps, que “circulava per les redaccions” i que fins i tot l’havien intentat “extorquir” fa anys.

Per a l’expresidenta, s’ha produït una “campanya d’assetjament” no ja per acabar amb ella com a presidenta del govern regional, sinó per “destruir la persona” traspassant “totes les línies vermelles”.

La dimissió va ser aplaudida pel president del PP i del govern, Mariano Rajoy, que va afirmar que Cifuentes “ha fet el que havia de fer”, després de setmanes de polèmica pel màster a la Universitat Rey Juan Carlos, per la qual cosa ara s’obre una “nova etapa” a la comunitat, en la qual va confiar que aquest tipus de coses “no tornin a succeir”.

Fonts del PP van assenyalar que el partit ja treballa en una sortida perquè Cifuentes abandoni també el càrrec de presidenta del PP madrileny, i es creï una gestora. De moment, qui ha estat mà dreta de Cifuentes aquests anys, el conseller de Presidència i Justícia i portaveu, Ángel Garrido, assumirà la presidència en funcions de la comunitat madrile­nya. La data límit que tenen els grups parlamentaris per presentar candidat és el 18 de maig vinent.