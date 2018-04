Trump i Macron obren la porta a un nou acord amb l'Iran

Actualitzada 25/04/2018 a les 06:49

Redacció Washington

El president francès, Emmanuel Macron, va assegurar ahir que està disposat a treballar en “un nou acord amb l’Iran” per ampliar l’abast del pacte nuclear del 2015 i el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, es va mostrar obert a aquesta possibilitat, però no va descartar retirar-se de l’acord original.

“Volem, a partir d’ara, treballar en un nou acord amb Iran", va dir Macron en una conferència de premsa conjunta amb Trump durant la seva visita d’Estat a Washington. El mandatari nord-americà es va mostrar menys entusiasta al respecte i va dir que queda per veure “si serà possible aconseguir un nou acord que tingui fonaments sòlids, perquè el que està vigent ara té fonaments decadents”.

El president francès va precisar que el nou pacte podria cobrir “les activitats amb míssils balístics” de Teheran i la caducitat de certes restriccions imposades al programa nuclear iranià sota el pacte de 2015, per d’aquesta manera “assegurar que a llarg termini no hi haurà activitat nuclear”.