El Congrés aprova el desnonament de pisos ocupats en només 2 mesos

La proposició de llei, impulsada pel PDeCAT, deixa fora entitats financeres, promotors i fons voltor

Actualitzada 25/04/2018 a les 06:47

Redacció Madrid

La Comissió de Justícia del congrés espanyol va aprovar ahir la proposició de llei del PDeCAT que modifica la Llei d’Enjudiciament Civil amb la finalitat d’agilitar la fi de l’ocupació il·legal d’un habitatge en determinats supòsits de propietat, el que permetria desallotjar-lo en un termini de dos mesos. La iniciativa, un cop esmenada, va comptar amb el suport del PP, Ciutadans i el PNB, mentre que el PSOE, Units Podem-En Comú Podem-En Marea, ERC i Compromís van votar en contra. El text va ser remès al Senat per completar la tramitació.

Finalment els socialistes es van despenjar d’un text que, en gran mesura, havien acordat i recolzat en la fase de ponència, la qual cosa va ser retreta per diferents grups durant el debat en comissió. Segons al·leguen, “el resultat final no té mesures concretes contra els extorsionadors, sinó contra els ocupants”.

La llei ha acabat definint-se com una modificació de la Llei d’Enjudiciament Civil “en relació amb l’ocupació il·legal d’immobles”, malgrat que en un primer moment va ser presentada com una modificació per regular “un procediment específic per garantir la possessió d’habitatges titularitat de propietaris persones físiques i assegurar a les entitats i a les administracions públiques la disponibilitat dels habitatges destinats a lloguer social”.

En la votació d’esmenes en la Comissió s’han exclòs del procés de desnonament exprés a les entitats privades i gestores d’un fons d’habitatges destinats al lloguer social, que venien incloses en el text aprovat per la ponència, la qual cosa obria la porta al fet que entitats financeres o fons voltor poguessin acollir-se a aquests procediments. Segons la proposta finalment aprovada, podran demanar “la immediata recuperació de la plena possessió d’un habitatge o part d’ell sempre que se n’hagin vist privats sense el seu consentiment” persones físiques propietàries d’habitatge, entitats sense ànim de lucre i “entitats públiques propietàries o posseïdores d’habitatge social”.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca va denunciar que la llei criminalitza les famílies més vulnerables i no els ofereix cap solució. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va dir que l’Estat legisla a favor de l’especulació.



EL GOVERN ES PLANTEJA ACCIONS PER LA DELEGACIÓ DE VOT DE COMÍN

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va anunciar ahir que l’executiu estudiarà emprendre “accions legals” davant la decisió de la Mesa del Parlament de permetre la delegació del vot de l’exconseller de Salut Toni Comín, a Bèlgica des de finals d’octubre.

D’altra banda, el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, va negar ahir al Senat que hi hagués cap instrucció específica o ordre extraordinària per confiscar samarretes grogues als aficionats que van anar a la final de la Copa del Rei de futbol, i va recordar que és la llei la que impedeix exhibir símbols polítics. Zoido va respondre això al senador del PDeCAT Josep Lluís Cleries, que va interpretar la retirada de samarretes com una mostra d’“odi als catalans”.