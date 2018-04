Un conductor envesteix un grup de persones a Toronto Agents de policia al lloc on es va produir l'atropellament. Efe

Actualitzada 24/04/2018 a les 07:20

Un conductor va ser detingut ahir per la policia de Toronto (Canadà) després d’atropellar un grup d’unes deu persones al nord de la ciutat amb una furgoneta, i donar-se a la fuga. La policia no va proporcionar dades sobre l’home ni sobre les causes de l’incident. A l’hora del tancament d’aquesta edició, tampoc s’havia facilitat informació sobre el nombre de víctimes.