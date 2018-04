Bèlgica condemna a 20 anys l'únic terrorista viu dels atemptats a París

Un tribunal imposa aquesta pena a Salah Abdeslam i a una còmplice pel tiroteig amb la policia el març de 2016, tres dies abans de ser detingut

Actualitzada 24/04/2018 a les 07:19

Redacció Barcelona

Salah Abdeslam, l’únic terrorista supervivent dels atemptats de 2015 a París, va ser condemnat ahir pel tribunal correccional de Brussel·les a vint anys de presó per un tiroteig ocorregut al març de 2016 a la capital belga amb la policia local. La mateixa pena i 12.000 euros de multa va recaure sobre la seva còmplice Sofien Ayari, qui com Abdeslam tampoc va acudir ahir a la lectura de sentència, i que va ser també considerada culpable de temptativa d’assassinat “de caire terrorista”.

L’advocat d’Abdeslam, Sven Mary, va rebutjar la resolució judicial i va mostrar la seva disposició a presentar apel·lació, si així ho considera el seu client. La lletrada dels policies, Maryse Alié, va expressar la “satisfacció” per una sentència en la qual “s’ha estimat que el fet que s’obrís foc contra els agents amb armes de guerra és un acte terrorista”.

El tribunal no va acceptar, però, la demanda com a part civil de l’associació de víctimes dels atemptats del 22 de març a Brussel·les V-Europe, que al·legaven que va ser aquest tiroteig i la persecució a Abdeslam el que va precipitar els atacs a la ciutat al cap de pocs dies.

En la sentència, els jutges consideren que Abdeslam, Ayari i un tercer home, Mohamed Belkaïd, abatut en el succés, van actuar contra la policia de forma “premeditada” i van disparar als agents amb fusells. La defensa d’Abdeslam i Ayari va assenyalar que tan sols Belkaïd va disparar als policies, mentre que el tribunal va indicar ahir que almenys una altra persona va obrir foc amb un segon fusell.

En la sentència es considera provat que Abdeslam i els seus còmplices estaven realitzant “moviments terroristes” quan van ser localitzats pels agents en un apartament del carrer Dries del barri de Forest i van preparar una “estratègia” per atacar els agents i fugir. Així mateix, s’apunta que la policia va anunciar la seva presència en diverses ocasions abans del tiroteig, temps que els terroristes van “aprofitar per recarregar les armes”.

El tiroteig contra la policia pel qual es va començar a jutjar a Abdeslam el 8 de febrer va passar tres dies abans de la seva captura, el març de 2016, que va posar fi a quatre mesos de fugida de l’home més buscat d’Europa. Abdeslam tan sol va estar a Brussel·les a l’inici del judici, per al qual se’l va traslladar des del penal francès de Fleury-Mérogis, al sud de París, en el qual està reclòs amb fortes mesures de seguretat.



MÉS DE CENT DIES FUGIT

Salah Abdeslam, el germà del qual, Ibrahim, va ser un dels terroristes suïcides de París, va fugir aquella nit de la capital francesa i va aconseguir arribar a Brussel·les, on va escapar de les forces de seguretat durant més de cent dies. Quatre dies després de la seva captura al barri brussel·lès de Molenbeek-Saint-Jean, altres tres integrants d’aquest mateix grupuscle d’Estat Islàmic van atemptar contra l’aeroport i la xarxa de metro de la capital belga, i van assassinar a 32 persones i van causar lesions a altres 340.

De nacionalitat francesa i origen marroquí, però criat a Bèlgica, es considera a Abdeslam un dels terroristes que van matar a 130 persones a París el 13 de novembre de 2015, i es creu que va tenir un paper significatiu en la logística dels atemptats. Va ser l’únic de la cèl·lula islamista que aquella nit no va activar la seva armilla explosiva, suposadament perquè no va funcionar, i que tampoc va ser localitzat després.