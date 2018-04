Actualitzada 23/04/2018 a les 07:20

La policia francesa va haver d’evacuar ahir l’abadia del Mont-Saint-Michel, un dels monuments més visitats de França, després que un home amenacés de matar un policia. Al tancament d’aquesta edició, l’home, que no se sap si anava armat o no, encara no havia estat retingut per la policia.