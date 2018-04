Actualitzada 22/04/2018 a les 07:29

El govern de l’Índia va donar ahir llum verd per condemnar a mort els violadors de menors de dotze anys, en un context marcat per la indignació al país per l’abús i l’assassinat d’una nena de vuit anys. La menor va morir el passat mes de gener però les circumstàncies del crim van sortir a la llum la setmana passada. Vuit persones, entre les quals quatre policies, van ser detingudes.