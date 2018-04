Corea del Nord suspèn els assajos nuclears de manera immediata

Kim Jong al·lega que el país ja ha completat l’obtenció d’armes nuclears

Actualitzada 22/04/2018 a les 07:28

Agències Madrid

Corea del Nord suspèn tots els assajos nuclears i de míssils de manera immediata i tanca una de les seves instal·lacions de proves nuclears situada al nord del país amb l’objectiu de fomentar la pau a la península de Corea, segons va informar divendres l’agència estatal d’aquest país. El líder del país, Kim Jong Un, ho va anunciar durant el ple del comitè central del Partit dels Treballadors. En un comunicat va assegurar que el país ja no necessita fer proves nuclears o de míssils balístics intercontinentals perquè avui en dia ja ha completat l’obtenció d’armes nuclears.

En l’escrit assegura que Corea del Nord no utilitzarà armes nuclears “mentre no hi hagi amenaces o provocacions contra el nostre país”. El comunicat, citat per l’agència de notícies nord-coreana, també recull que “en cap cas es transferiran armes i tecnologies a altres països”.



rEACCIONS INTERNACIONALS

Les reaccions a aquest anunci no es van fer esperar. El país veí, Corea del Sud, va aplaudir la decisió anunciada per Pyongyang i la va qualificar d’un avanç “molt significatiu” cap a la desnuclearització de la península coreana. El gest de Pyongyang “crea un ambient molt positiu per a l’èxit de les pròximes cimeres” entre les dues corees i entre el nord i els EUA, va destacar el gabinet de la presidència sud-coreana. El proper 27 d’abril està previst que se celebri una trobada entre el president sud-coreà, Moon Jae In i Kim Jong Un, amb l’objectiu de fixar un escenari idoni per dialogar sobre la desnuclearització de Corea, una qüestió per la qual Jong Un es va comprometre des del mes passat durant la reunió que va mantenir amb el president xinès Xi Jinping.

Precisament, el ministeri d’Exteriors de la Xina també va valorar molt positivament la suspensió dels assajos nuclears. “La decisió de Corea del Nord ajudarà a millorar la situació de la península”, va destacar ahir mitjançant un comunicat. “Des de la Xina donem la benvinguda a aquesta decisió”, van afegir. Pel que fa a la Unió Europea, la màxima responsable d’Afers Exteriors, Federica Mogherini, també va aplaudir el pas de Corea del Nord però va fer saber que no hi haurà canvis en l’actual política dissuasiva amb el règim de Pyongyang. En aquest sentit, Mogherini va destacar que “la Unió Europea continuarà amb la seva política sobre Corea del Nord, que combina pressió a través de sancions i canals oberts de comunicació”. Amb tot, va assenyalar que les dues properes cimeres seran oportunitats “per generar confiança i resultats addicionals, concrets i positius”, i va oferir el suport de la UE a les converses “compartint la nostra pròpia experiència de negociacions per a la desnuclearització”.

Des de l’altra banda de l’Atlàntic, el president dels Estats Units, Donald Trump, va fer una piulada al·legant que són “molt bones notícies”. “Són molt bones notícies tant per a Corea del Nord com per a tot el món, un avanç molt important. Espero amb ganes la nostra cimera”, va expressar Trump.

El govern rus també va manifestar la seva satisfacció per aquest anunci i va instar els EUA i Corea del Sud a adoptar mesures “recíproques”. Moscou va destacar que aquesta decisió “representa un pas important cap a la distensió a la península de Corea que servirà per consolidar la normalització al sud-est asiàtic”.