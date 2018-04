Els demòcrates demanden Trump, Rússia i Wikileaks

Actualitzada 21/04/2018 a les 07:22

Redacció Washington

El Partit Demòcrata nord-americà es va avançar ahir a la investigació del fiscal especial, Robert Mueller, en presentar una demanda milionària contra la campanya de Donald Trump, el govern rus i Wikileaks per confabular-se per beneficiar en les eleccions a l’ara president en perjudici de Hillary Clinton. La demanda, presentada davant un tribunal federal novaiorquès, al·lega que va haver-hi un complot entre alts responsables de la campanya republicana amb el Kremlin i l’espionatge militar rus, així com amb Wikileaks, per perjudicar a Clinton i portar a Trump a la victòria. “En la campanya de 2016, Rússia va llançar un assalt total a la nostra democràcia i va trobar un soci voluntari i actiu en la campanya de Donald Trump”, va assegurar el partit en un comunicat. Segons el text, això va constituir “un acte de traïció sense precedents” al país, ja que mai abans havia passat que la campanya d’un candidat establís una “aliança amb una potència estrangera hostil per reforçar les opcions de guanyar”.