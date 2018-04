Miguel Díaz-Canel agafa el relleu dels Castro amb clara voluntat continuista

El fins ara primer vicepresident és escollit amb el 99,83% dels vots de l’Assemblea Nacional

Actualitzada 20/04/2018 a les 06:49

Redacció LHavana

Per primera vegada en gairebé sis dècades, Cuba té un governant que no va lluitar a la Revolució. Miguel Díaz-Canel, fins ara primer vicepresident del govern, va ser triat ahir president per l’Assemblea Nacional en substitució del general Raúl Castro, qui es retira del poder després de dotze anys al capdavant del país. Segons mitjans oficials cubans, el dofí del dirigent sortint va ser ratificat amb el 99,83 per cent dels vots dels 605 dels diputats de la cambra, després de ser proposat dimecres com a únic candidat.

En conèixer-se el resultat, els diputats cubans van brindar un aplaudiment al nou president, qui va ser felicitat amb una encaixada i una abraçada pel mandatari sortint, segons es va poder veure en la televisió estatal minuts després que agències oficials divulguessin les dades. Tot i el relleu, no es preveuen molts canvis al govern per part del nou president: el mandat “és donar continuïtat a la Revolució cubana en un moment històric i crucial”, marcat pels “avanços en l’actualització” del model econòmic i social del país, va dir Díaz-Canel en el seu primer discurs com a president. A més, Raúl Castro mantindrà la direcció del Partit Comunista i la seva opinió seguirà tenint un gran pes en l’executiu. “Raúl Castro prendrà les decisions de major transcendència per al present i el futur de la nació”, va afirmar el nou mandatari.

“Serem fidels al llegat de Fidel, líder històric de la Revolució i també a l’exemple, valor i ensenyaments de Raúl Castro, líder actual del procés revolucionari”, va dir Díaz-Canel, qui va llegir el seu discurs dempeus en la tribuna d’oradors. El president va recordar que amb la constitució de la nova legislatura de l’Assemblea culmina un procés d’“elevada significació política”, al mateix temps que va defensar el sistema electoral de Cuba, on no hi caben “ni la politiqueria ni el frau”.

El nou líder cubà va assegurar que la política exterior de l’illa es “mantindrà inalterable” i que el país “no farà concessions contra la seva sobirania i independència” ni “negociarà els seus principis”. Díaz-Canel va dir que el món està “en una conjuntura internacional caracteritzada per la creixent amenaça a la pau i la seguretat”. En aquest context, va ratificar que la política exterior cubana es mantindrà inalterable i que “ningú aconseguirà el propòsit d’afeblir a la Revolució ni doblegar al poble cubà”.

Al costat de Díaz-Canel, es va escollir també la resta dels membres del Consell d’Estat (màxim òrgan de govern), amb el veterà Salvador Valdés com a primer vicepresident. Valdés també va ser nomenat vicepresident del Consell de Ministres, la conformació del qual es decidirà en el proper període de sessions de l’Assemblea, previst per al mes de juliol vinent.