Miguel Díaz-Canel, proposat per prendre el relleu dels Castro

Actualitzada 19/04/2018 a les 06:45

Redacció LHavana

Com ja s’esperava, el primer vicepresident, Miguel Díaz-Canel, de 57 anys, va ser proposat ahir per succeir Raúl Castro al capdavant de Cuba, un relleu generacional que no implicarà canvis polítics i que serà tutelat des de la cúpula per diversos “històrics”. Encara que les apostes apuntaven des de fa mesos cap a aquest deixeble avantatjat de Raúl Castro forjat des de la base del Partit Comunista, la incògnita no va quedar esvaïda fins ahir, quan la comissió electoral nacional va anunciar la seva candidatura al Consell d’Estat.