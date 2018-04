Cifuentes renuncia al màster i no plega tot i l'exigència de l'oposició

La presidenta madrilenya admet tracte de favor a l’hora de cursar els estudis i demana disculpes

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va renunciar ahir a l’ús del seu màster de la Universitat Rey Juan Carlos (URJC), a la qual atribueix les irregularitats del cas, i va insistir que no hi ha motius objectius per dimitir malgrat les exigències de l’oposició.

Cifuentes va enviar una carta al rector de la URJC, Javier Ramos, en la qual recalcava que va obtenir el títol legalment perquè va complir amb tot el que li va demanar la universitat i tot el que exigia la llei. En la missiva, recorda que es va acollir a unes “condicions flexibles” que li van permetre cursar la titulació malgrat les seves obligacions professionals, i demana disculpes als qui creuen que el seu esforç no és equiparable al que fan altres alumnes. La carta també subratlla que “en cap moment” va treure avantatges del màster, i per això Cifuentes va anunciar la seva voluntat de renunciar a utilitzar aquest títol.

La presidenta va recalcar posteriorment, en roda de premsa, que ella va demanar a la universitat documentació que acredités que va obtenir el títol de forma legal, i va criticar que, en resposta, la URJC li enviés un acta (que es va distribuir a la premsa i ella mateixa va exhibir a les xarxes socials) que va resultar estar falsificada. Cifuentes va explicar que la seva renúncia al màster no és un desafiament a ningú i que ha estat una decisió “absolutament personal” que no ha consultat amb el president del govern i del PP, Mariano Rajoy.

La política va negar que la Comunitat de Madrid estigui paralitzada per la polèmica del seu màster, pel qual, va dir, no s’ha plantejat dimitir perquè “no hi ha raons objectives per fer-ho. Amb tot, va admetre que estarà disposada “al que digui” el seu partit, “com tota la meva vida”, si bé va dir que li agradaria finalitzar la legislatura. “Tinc el suport del meu partit i del meu president, indubtablement”, va ssegurar durant la compareixença.

Si l’oposició vol plantejar una moció de censura, va continuar, pot fer-ho perquè “és un mecanisme perfectament legítim”, encara que Ciutadans haurà d’explicar als seus votants i a tots els madrilenys per què estaria disposat a desallotjar el Partit Popular del govern quan el pacte d’investidura “ni s’ha trencat ni s’ha incomplert”.

Ciutadans, al seu torn, va respondre que Cifuentes “no ha de renunciar” a un màster “que no ha fet”, sinó dimitir, segons el seu secretari general, José Manuel Villegas, que va urgir Rajoy que deixi d’“encobrir” la líder de la Comunitat de Madrid. Albert Rivera va assenyalar que la renúncia és una “confessió” que posa en evidència la “trama delictiva” a la universitat i les seves “mentides reiterades”, i va confiar que Rajoy proposi un president interí “net” per acabar la legislatura a Madrid.



Culpar la universitat

El portaveu socialista a l’Assemblea de Madrid, Ángel Gabilondo, va assenyalar que si el títol de màster és legítim, és irrenunciable i si és il·legítim, el que cal fer és anul·lar-lo, i va demanar que no es culpabilitzi la comunitat universitària “de tots els mals que tenen a veure amb comportaments no adequats del poder”.

Per la seva banda, la portaveu de Podem a l’Assemblea, Lorena Ruiz-Huerta, va assenyalar que “no es pot renunciar a un dret irrenunciable” i “quan s’hi renuncia és perquè mai va existir” aquest dret.