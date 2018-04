Moren 257 militars en un accident aeri a Algèria Les restes de l'aparell, que es va estavellar tot just enlairar-se. EFE

Actualitzada 12/04/2018 a les 06:47

Almenys 257 persones van morir ahir a Algèria en estavellar-se l’avió militar en què viatjaven, en la pitjor tragèdia aèria del país. L’accident va passar a l’exterior d’una base militar situada 30 quilòmetres al sud de la capital, Alger, tot just enlairar-se l’aparell. Els ocupants es dirigien a Tindouf, al sud-oest d’Algèria, a tocar del Sàhara Occidental, on hi ha els camps de refugiats.