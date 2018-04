Fiscals d'Espanya i d'Alemanya aborden l'entrega de Puigdemont

Representants dels ministeris públics d’ambdós països preparen una reunió a la Haia per analitzar la petició d’extradició

12/04/2018

Madrid

Representants de la fiscalia d’Schleswig-Holstein (nord d’Alemanya) i fiscals espanyols preparen una reunió a la ciutat holandesa de la Haia per abordar la petició d’extradició de l’expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont. Fonts de la fiscalia germànica van confirmar a Efe aquesta trobada, encara que sense concretar quan es produirà, més enllà que serà “pròximament”.

També van explicar que el seu objectiu és aconseguir “de la forma més ràpida i eficient possible” la informació que necessiten dels seus col·legues espanyols. En aquest sentit, altres possibilitats, com fer aquests requeriments per escrit, podrien “allargar” el procés d’intercanvi d’informació, va assenyalar la fiscal primera d’aquest land, Wiebke Höffelner. La reunió tindrà lloc a la Haia per ser aquí on té la seu Eurojust, la unitat de cooperació judicial entre els països membres de la Unió Europea (UE).

La fiscalia d’Schleswig-Holstein, l’Estat federat per on va entrar Puigdemont a Alemanya el 25 de març passat i on va quedar immediatament detingut, va resoldre fa una setmana demanar a l’Audiència Territorial del mateix land la seva extradició a Espanya. En la seva resolució va avalar en tots els punts la petició del Tribunal Suprem espanyol, tant pel que fa al càrrec de rebel·lió com al de malversació de fons públics, al mateix temps que decidia mantenir-lo a la presó de Neumünster. L’endemà passat l’Audiència va resoldre desestimar el càrrec de rebel·lió i va decretar la llibertat condicional de Puigdemont, sota fiança de 75.000 euros. En la resolució es requeria així mateix informació addicional i concreta sobre l’acusació de malversació de fons públics, per una xifra que ascendiria a 1,6 milions d’euros.

En tot cas, la justícia espanyola preveu reforçar davant el tribunal d’Schleswig-Holstein les proves contra l’expresident pels delictes de rebel·lió i malversació abans que aquest òrgan prengui una decisió definitiva sobre el seu lliurament. Així ho van assenyalar fonts jurídiques, que van precisar que aquesta bateria de proves per la suposada rebel·lió s’incorporarà a l’enviament que va realitzar-se a instàncies de l’òrgan judicial alemany.



Petició de més proves

El tribunal d’Schleswig-Holstein havia reclamat a Madrid més proves de la malversació que indiciariament s’imputa a l’ex-mandatari català, si bé les mateixes fonts van confirmar que s’aprofitarà aquesta oportunitat per tractar d’ampliar les proves pel delicte més greu, el de re­bel·lió.

D’altra banda, la comissària europea de Justícia, Vera Jourovà, va considerar ahir que la justícia alemanya va actuar correctament en el cas de l’entrega de Puigdemont. “N’hauria de mirar els detalls, però crec que en aquest cas específic Alemanya va actuar d’acord amb les regles”, va dir Jourovà en una roda de premsa en referir-se a la decisió de l’Audiència d’Schleswig-Holstein.

“Per motius jurídics, no pot acceptar-se una extradició per rebel·lió perquè els actes que li imputen no serien punibles a Alemanya segons la legislació vigent”, va manifestar el 5 d’abril passat l’audiència regional alemanya. Aquesta decisió impedeix que el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena pugui jutjar Puigdemont pel delicte de rebel·lió, pel qual li podrien caure fins a 30 anys de presó.