Zuckerberg assumeix tota la culpa per la filtració de dades

Actualitzada 11/04/2018 a les 06:46

Redacció Wasghinton

El president i fundador del gegant tecnològic Facebook, Mark Zuckerberg, va assumir ahir tota la culpa davant el Senat dels Estats Units de l’abús de la companyia Cambridge Analytica, que va utilitzar les dades de milions d’usuaris de la xarxa social per a la campanya electoral de l’actual president Donald Trump. Zuckerberg, que va admetre que no van calibrar de manera “suficientment àmplia” la seva “responsabilitat”, va subratllar davant els Comitès Judicial i de Comerç de la cambra alta que “això va ser un gran error. I va ser el meu error. I ho sento”, va afegir. “La meva major prioritat ha estat sempre connectar a la gent, crear comunitat i unir al món. Anunciants i desenvolupadors mai seran una prioritat per sobre d’això mentre jo dirigeixi Facebook”, va afegir. Zuckerberg es va comprometre a fer reformes dins de la seva empresa per augmentar la protecció dels usuaris, i va considerar que preservar les dades és “una responsabilitat bàsica” que no es va complir amb Cambridge Analytica.