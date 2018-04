Cs exigeix al PP que rellevi Cifuentes si vol finalitzar el mandat a Madrid

Els populars demanen a Rivera que aclareixi si el partit farà suport a la moció de censura impulsada pel PSOE

Actualitzada 11/04/2018 a les 06:45

Redacció Madrid

El president de Cs, Albert Rivera, va exigir ahir al líder del PP, Mariano Rajoy, que rellevi a Cristina Cifuentes si volen acabar la legislatura a Madrid, mentre que els populars, que van negar que estiguin buscant un substitut, van demanar a la formació taronja que aclareixi si “farà suport directament o indirecta” a la moció de censura del PSOE avalada per Podem. També el portaveu de Ciutadans a l’Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, va exhortar el PP que nomeni aquesta setmana un candidat alternatiu a Cifuentes, que estigui “net” per governar la Comunitat de Madrid en els propers deu mesos.

Davant aquestes exigències, Rajoy va instar Rivera que expliqui la seva amenaça de fer caure a la presidenta de la Comunitat, i va confiar que aquest assumpte es resolgui aviat en l’Assemblea entre els partits i es faci “amb el major sentit comú possible”. I hi va afegir que “jo, per descomptat, ni amenaço ni adverteixo”, sense voler entrar en el fons de l’assumpte.

Des del PP van negar que el partit estigui buscant un relleu a Cifuentes, un assumpte amb el qual Ciutadans intenta “intoxicar”, segons van assenyalar fonts de la formació. “Cs hauria d’aclarir si farà costat a la moció de censura amb Podem per treure del govern de la Comunitat de Madrid al PP que va guanyar les eleccions. Aquesta és la pregunta que es fan tots els madrilenys”, va afirmar a Twitter el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo.

El número dos de Cifuentes, Ángel Garrido, va veure “raonable” que el PP prengui cartes en l’assumpte del màster, ja que “causa una crisi” per al partit des del punt de vista regional i nacional. En la roda de premsa posterior al Consell de Govern regional, el portaveu autonòmic va insistir que Rajoy ha donat “suport” a Cifuentes, “l’última vegada de forma pública durant la Convenció Nacional del PP”.

Les irregularitats denunciades sobre el màster en Dret Autonòmic i Local obtingut per Cifuentes a la Universitat Rey Juan Carlos (URJC) van provocar ahir la primera dimissió, la de la sotsdirectora de l’Institut de Dret Públic (IDP) Laura Nuño, per la “crisi de confiança” generada en aquest centre. El nom i la firma de Nuño han aparegut en diverses actes oficials de convalidació, en les quals es dona fe d’una suposada reunió d’una comissió de Garantia de Qualitat del màster, al maig de 2012, on es va aprovar la convalidació de tres de les assignatures a diversos estudiants, Cifuentes entre ells. A més, la Policia Nacional va interrogar a les tres professores que suposadament van avaluar el treball de fi de màster de Cifuentes.



Explicacions de Pablo Casado

També el sotssecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, va haver de donar explicacions sobre el seu títol de màster, el mateix que Cifuentes, que va cursar el 2008 a la URJC com a requisit per accedir al doctorat. Casado va poder convalidar un terç dels crèdits (18 de les 22 assignatures) en ser llicenciat en Dret. El dirigent popular va explicar que no va haver d’assistir a classe i va afegir que aquests vint crèdits els va aconseguir mitjançant quatre treballs -un d’itinerari, similar a un treball de finalització de màster-, però va recalcar que va ser el director d’aquest programa, Enrique Álvarez Conde, qui li va explicar com havia d’organitzar els seus estudis i li va confirmar que podia fer-ho així.