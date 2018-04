Actualitzada 09/04/2018 a les 07:25

El número dos de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, va afirmar ahir que accepta ser candidat a la presidència de la Generalitat “en plenitud” dels seus “drets polítics” i va apostar per poder parlar “de tot” sense violència ni renúncies. Sànchez va publicar un tuit des de la presó de Soto del Real després que el president del Parlament el proposés com a candidat.