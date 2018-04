Almenys 70 persones moren a Síria per un atac amb armes químiques

L’ofensiva va tenir lloc dissabte a la ciutat de Duma, l’últim bastió controlat pels milicians rebels

El Caire

Un atac químic perpetrat dissabte a la ciutat de Duma, a prop de Damasc, va provocar almenys 70 morts i va deixar centenars de ferits. La societat mèdica siroamericana i la defensa civil síria van alertar que diferents persones van ser trobades sense vida a les seves residències o en refugis en els quals s’amagaven dels bombardejos sobre la ciutat de Duma, una ciutat controlada per un grup rebel. L’ofensiva se li atribueix al règim siría de Bashar al-Assad.

Segons les ONG, els afectats pel suposat atac sirià patien símptomes d’asfíxia, pulsacions cardíaques lentes i cremades. Unes 500 persones haurien estat hospitalitzades a diferents centres mèdics. En un vídeo difós ahir a la nit per les organitzacions, algunes de les víctimes mortals treien escuma per la boca i presentaven una coloració blavosa de la pell a causa de la falta d’oxigen. “Els símptomes informats indiquen que les víctimes es van ofegar per l’exposició a substàncies químiques tòxiques”, van denunciar les dues ONG en un comunicat.

L’atac hauria tingut lloc a tres quarts vuit del vespre de dissabte, hora local. A més, uns altres bombardejos als voltants de l’hospital on s’atenien els ferits van dificultar la sortida de les ambulàncies. D’altra banda, l’Observatori Sirià dels Drets Humans, amb seu al Regne Unit, no va confirmar que es tractés d’un atac químic.

El bombardeig va provocar una nova escalada de tensió internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, va acusar directament el seu homòleg rus, Vladímir Putin, i l’Iran, del presumpte atac que va tenir lloc a la ciutat de Duma. Trump va retreure a Putin que doni suport al govern de Bashar al-Assad. “Molts morts, inclosos dones i nens, en un atac químic sense sentit a Síria. L’àrea d’atrocitats està bloquejada i rodejada per l’exèrcit sirià, per la qual cosa és completament inaccessible al món exterior”, va piular Trump a través del seu compte de Twitter. El president nord-americà va afegir que “el president Putin, Rússia i l’Iran són responsables de fer costat a l’animal d’Al-Assad”. A més, va indicar que aquestes accions suposaran “un alt preu” per als responsables i va demanar que s’obri la zona atacada per tal que els metges i els verificadors hi puguin accedir. “Un altre desastre humanitari sense cap motiu”, va dir.



CULPA A BARACK OBAMA

Trump, però, no en va tenir prou i també va culpar el seu antecessor al càrrec, Barack Obama, de la situació actual que es viu a Síria. Washington va trucar al govern de Rússia per demanar-los que retirin el seu suport a Damasc i els va demanar que col·laborin amb la comunitat internacional per buscar una sortida al conflicte. “La protecció del règim d’al-Assad per part de Rússia i la incapacitat per detenir l’ús de les armes químiques a Síria qüestiona el compromís per resoldre la crisi global i les majors prioritats de no proliferació”, va advertir la portaveu del departament d’Estat dels Estats Units, Heather Nauert.

La Unió Europea també va condemnar ahir el presumpte atac químic a Duma i va reclamar a l’Iran i a Rússia que utilitzin la seva influència per frenar els atacs. Per la seva banda, el règim sirià va anunciar ahir un acord per evacuar els combatents rebels de la ciutat de Duma. L’acció està prevista en les pròximes 48 hores. Aquest acord implica que els rebels hauran de lliurar els ostatges que tenen.