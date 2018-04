Tres morts i vint ferits en ser atropellats per una furgoneta a la ciutat de Münster

Actualitzada 08/04/2018 a les 07:24

Redacció Berlín

Tres persones van morir ahir i vint més van resultar ferides, sis d’elles de caràcter greu, en ser atropellades per una furgoneta al centre de la ciutat alemanya de Münster, al nord-oest del país, prop dels Països Baixos. Els fets van tenir lloc ahir a la tarda quan el vehicle va envestir diverses persones que es trobaven a la ter­rassa d’un bar de la localitat.

Segons van apuntar els mitjans locals, el conductor de la furgoneta es va suïcidar. Fonts policials també van dir que es descartaria la hipòtesi terrorista i van confirmar que l’atacant era un ciutadà alemany que patia problemes mentals.

L’atropellament va tenir lloc al nucli antic de la ciutat, en una zona amb carrers molt estrets i molt concorreguts. Els bars i les cerveseries havien muntat les seves terrasses a l’aire lliure per les bones temperatures que hi havia ahir.