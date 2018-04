Puigdemont demana que es respecti el dret de Jordi Sànchez a ser investit

L’expresident convida Rajoy a canviar d’estratègia i insta Madrid a trobar una solució política al cas català

Redacció Berlín

L’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, va demanar ahir al govern espanyol que permeti la investidura de Jordi Sànchez. Puigdemont, que va adreçar ahir la primera i multitudinària roda de premsa a Berlín després de ser posat en llibertat per la justícia alemanya, va reclamar a l’executiu de Mariano Rajoy una “nova estratègia” que ha de tenir com a primer pas la investidura del número dos del seu partit i expresident de l’Assemblea Nacional Catalana, ara empresonat.

Puigdemont, que continuarà a Alemanya mentre s’estudia la petició d’extradició per malversació de fons públics (el delicte de rebel·lió va ser rebutjat), va reafirmar la proposta de la candidatura de Sànchez per a la presidència de la Generalitat, després que l’ONU instés a respectar els seus drets polítics. “El convido a canviar d’estratègia i a fer el primer pas perquè aquest conflicte, que és polític, pugui tenir una resolució política”, va afirmar Puigdemonet, que es va dirigir directament al govern espanyol. A més, va afegir que Sànchez té “intactes els seus drets com a diputat”.

L’ex-president català, destituït per l’aplicació de l’article 155, va fer una crida al diàleg i a la negociació i va assenyalar que la independència és la seva proposta després del “fracàs” de “diferents assajos” per provar altres fórmules. Amb tot, Puigdemont va acceptar que hi pot haver altres propostes sobre la taula i es va mostrar disposat a escoltar les de l’Estat espanyol. “Espanya té un projecte per a Catalunya? Ens agradaria veure’l i discutir-lo, estem disposats a escoltar”, va dir Puigdemont, que va considerar alhora que el conflicte català necessita una mediació internacional amb l’ajuda d’altres països o d’una organització internacional.

Després de sortir de la presó de Neumünster, al nord d’Alemanya, Puigdemont va comunicar a les autoritats alemanyes que fixa la seva residència a Berlín i que estarà “a disposició” mentre no es resol el procés judicial d’extradició. “La meva intenció, obligació i voluntat és quedar-me a Alema-nya mentre duri el procés judicial”, va afirmar el líder de Junts per Catalunya, que no va avançar quina serà la seva estratègia judicial davant la petició d’entrega per malversació.



NOU INTENT PER TORNAR A NOMENAR EL PRESIDENT CATALÀ

Precisament ahir, el president del Parlament, Roger Torrent, va proposar novament investir Jordi Sànchez com a president de la Generalitat. Torrent, que ahir va acabar la nova ronda telefònica amb els grups del Parlament, va dir que el nom de Sànchez és el que “genera més suports i té tots els drets polítics plenament vigents”, tot i estar en presó preventiva. Aquesta és la quarta proposta d’un candidat a la presidència de la Generalitat. Torrent ja va proposar les investidures fallides de Carles Puigdemont, del mateix Sànchez i de l’exconseller Jordi Turull. Tot i que Tor­rent no va anunciar la data pel ple, fonts parlamentàries recollides per l’agència Efe van apuntar que es podria celebrar la setmana que ve.