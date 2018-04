Alemanya deixa Puigdemont lliure i descarta el delicte de rebel·lió

L’Audiència Territorial de Schlewig-Holstein acorda que l’expresident surti de la presó sota una fiança de 75.000 euros

Actualitzada 06/04/2018 a les 06:41

Redacció Barcelona

L’Audiència Territorial de Schleswig-Holstein (Alemanya) va descartar ahir el delicte de rebel·lió en el procés d’extradició a Espa-nya de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, i el va deixar en llibertat sota fiança mentre estudia el lliurament per malversació.

La sala primera penal considera que la imputació del delicte de rebel·lió és “inadmissible” per no complir-se el requisit de violència, però creu que sí que pot ser acceptat el de corrupció, com a malversació de fons públics, per la qual cosa el procés d’extradició continua. L’Audiència, així mateix, no creu que Puigdemont cor­ri risc de persecució política: “Amb la malversació de fons públics, se l’acusa d’un acte concret castigat també per la legislació alemanya, no per les seves idees.”

Encara que afirma que continua el risc de fuga, el tribunal opina que, en ser “inadmissible” el delicte de rebel·lió, aquest risc es redueix, per la qual cosa deixa en llibertat el polític sota fiança de 75.000 euros. Segons apunta, “per motius jurídics” no pot acceptar-se una extradició per rebel·lió d’acord amb el Codi Penal espanyol, ja que “els actes que se li imputen no serien punibles a Alemanya”. Així, el delicte que podria ser equiparable a Alemanya, “alta traïció”, no pot aplicar-se perquè no es compleix el requisit de “violència”.

En un cas similar, el Suprem alemany va determinar que per complir amb el concepte de violència “no n’hi ha prou que s’amenaci amb ella o que s’utilitzi” per induir als òrgans de l’Estat a actuar de la manera desitjada, sinó que cal també que aquesta violència tingui la capacitat de “doblegar la voluntat d’aquests òrgans constitucionals”. “Aquest no és el cas”, destaca.

El compte personal de Puigdemont a Twitter va publicar poc després el missatge “Ens veiem demà. Moltes gràcies a tots!”, al costat de la imatge de l’expresident somrient i amb el polze alçat. Després de conèixer-se la decisió de la justícia alemanya, es van succeir les reaccions a les xarxes socials, entre elles la del president del Parlament, Roger Torrent, que la va considerar una “molt bona notícia”, i insistint que “mai va haver-hi violència”. El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va remarcar el “gran contrast” entre una justícia alemanya que “aplica el dret” i deixa en llibertat “innocents” i una justícia espanyola que actua amb “condemnes prèvies”.

En canvi, el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va dir que respecta la decisió judicial i va mantenir que “els polítics no poden ser impunes”. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va assegurar també que respecta la decisió de la justícia alemanya.

Fonts de la Moncloa van assegurar que el govern està convençut que la justícia espanyola “adoptarà les mesures més adequades” davant “aquesta nova circumstància”. Al seu entendre, es tracta de “vetllar pel compliment de les lleis” espanyoles.



Lamela processa Trapero

D’altra banda, la jutge Carmen Lamela va processar l’excap dels mossos Josep Lluís Trapero, l’exdirector del cos Pere Soler i l’exsecretari general d’Interior Cèsar Puig, per sedició i pertinença a banda criminal en relació al setge a la Conselleria d’Economia i per l’1-O. La magistrada de l’Audiència Nacional va dictar una ordre de processament en la qual també encausa, només per sedició, la intendent dels mossos Teresa Laplana.