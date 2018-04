La fiscalia alemanya prendrà dimarts una decisió sobre l'extradició de Puigdemont

Actualitzada 01/04/2018 a les 07:06

Redacció Berlín

La fiscalia alemanya confia prendre dimarts una primera decisió sobre la petició d’extradició a Espanya del president cessat de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, que actualment segueix a la presó. Puigdemont va assegurar ahir a través de les xarxes socials: “No claudicaré, no renunciaré, no em retiraré.”

El fiscal general de Schleswig Holstein, Ralph Döpper, va explicar ahir que aquest organisme segueix estudiant l’ordre de detenció i lliurament emesa per Espanya, que reclama Puigdemont pels delictes de rebel·lió i malversació de fons públics. Els advocats que Puigdemont han contractat a Alemanya el penalista Wolfgang Schomburg i el seu fill Sören, i han mostrat la seva confiança en la justícia alemanya i en el govern de l’Estat, al qual han demanat que no autoritzi l’extradició si la decideix l’Audiència de Schleswig.