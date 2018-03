ERC aposta perquè es pugui formar com més aviat un govern “efectiu”

Pere Aragonès afirma que no és incompatible denunciar la situació de Puigdemont amb el fet que es pugui configurar l’executiu

31/03/2018

Redacció Barcelona

L’adjunt a la Presidència d’ERC, Pere Aragonès, va reclamar dijous “acompanyar la denúncia de la impossibilitat de Carles Puigdemont de ser investit a dia d’avui per l’acció judicial arbitrària de l’Estat espanyol” amb la investidura d’un candidat que pugui nomenar consellers i configurar un govern efectiu. ”Apostarem pel nom que permeti fer efectiva aquesta investidura. No és una qüestió de noms”, va assegurar en una entrevista a Rac1.

Cal recordar que Aragonès és en aquests moments la màxima autoritat d’ERC amb capacitat operativa, ja que el president del partit, Oriol Junqueras, roman empresonat i que la secretària general Marta Rovira va esquivar la justícia espanyola refugiant-set a Suïssa. Sobre la possibilitat d’investir Puigdemont com reclamen JxCat i la CUP, va recordar que el president va retirar la seva candidatura: “va dir que es retirava. Si hi ha algun canvi, qui ho ha de proposar és ell”, va indicar. “Cal ser molt conscients que qui ha impedit la investidura d’un president de la Generalitat ha estat l’Estat espanyol a través d’una aplicació del dret totalment arbitrària”, va criticar. No obstant això, va asseverar que ERC i JxCat ja són a punt de tancar un acord.

Pel que fa a la persona que podria ocupar la presidència de la Generalitat, almenys de manera provisional, dijous va guanyar força l’opció d’Ernest Maragall, que estaria sent negociada entre JxCat, ERC i Catalunya en Comú. Maragall, del partit MÉS, es va presentar en coalició amb Esquer­ra, i assumiria el màxim càrrec institucional de Catalunya de manera transitòria, mentre es resol la situació judicial dels encausats pel procés.

D’altra banda, els mossos d’esquadra han obert una investigació arran de l’incendi que va calcinar la matinada de dijous l’Ateneu Popular de Sarrià, al número 29 del carrer Hort de la Vila del barri barceloní. Cap persona va resultar ferida en el succés i la hipòtesi és que es tracti d’un foc provocat. De fet membres de l’Ateneu van denunciar via Twitter que es tracta d’un atac feixista. Després de l’atac, van trobar pintades a l’interior de l’immoble amb simbologia nazi, com esvàstiques, i missatges com “esteu morts, CDR”. L’edifici té importants danys estructurals.



SUSPESA LA BARCELONA WORLD RACE PER LA SITUACIÓ POLÍTICA

El patronat de la Fundació Navegació Oceànica de Barcelona (FNOB) va anunciar dijous la suspensió de la propera edició de la Barcelona World Race, que tenia prevista la sortida el gener del 2019, davant les dificultats per trobar patrocini per la inestabilitat política. La Barcelona World Race és una regata de volta al món a vela i amb sortida i arribada a la capital catalana. La decisió va ser presa el passat 22 de març. En un comunicat, la FNOB va assegurar que també ha generat “incertesa” al mercat del patrocini les informacions en relació amb l’impacte previst en els pressupostos generals de l'Estat “dels esdeveniments d’especial interès públic, i el canvi de criteri en la utilització dels suports publicitaris per part del Ministeri”.