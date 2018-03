Actualitzada 28/03/2018 a les 06:49

El president executiu de Facebook, Mark Zuckerberg, no compareixerà davant el Parlament britànic per l’escàndol de la filtració de dades de milions d’usuaris a la consultora política Cambridge Analytica. En canvi, ha optat per delegar aquesta tasca, que recaurà probablement al cap de tecnològica, Mike Schroepfer, o al seu encarregat de productes, Chris Cox.