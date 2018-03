Puigdemont guanya temps com a diputat mentre JxCat busca un pla D

El jutge Llarena accepta que el polític es personi en el sumari del cas del procés, el que li dona uns dies de marge

Actualitzada 28/03/2018 a les 06:48

Redacció Barcelona

El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena va acceptar ahir que Carles Puigdemont es personi en el sumari del cas sobre el procés independentista, amb el que el polític guanya uns dies de marge abans que pugui ser suspès com a diputat, mentre JxCat ja estudia un pla D per a la investidura. Llarena va dictar una providència en la qual considera que, com Puigdemont ha estat detingut, procedeix a acceptar la seva personació, així com la dels exconsellers Clara Ponsatí i Lluís Puig, en el sumari. Aquest tràmit suposa que una vegada hagi estat fet efectiu, pugui notificar-se als tres afectats tota la causa, incloses les ordres de processament adoptades contra ells divendres passat.

D’aquesta forma, serà a partir d’aquesta notificació quan comenci a comptar-se el termini perquè presentin els seus recursos, primer davant el propi Llarena i després davant el Suprem. En allargar-se els terminis, Puigdemont segueix sense veure suspesa la seva condició de diputat al Parlament, si bé això tampoc contribueix a accelerar una solució que desbloquegi la legislatura.

Després de no poder dur a terme, per causes judicials, la investidura de Carles Puigdemont primer, Jordi Sànchez després i Jordi Turull dissabte passat, JxCat sospesa ja alternatives per desbloquejar definitivament la formació d’un nou govern. Públicament, la formació es resisteix a tirar la tovallola amb la investidura de Puigdemont, Sànchez i Turull, i de fet avui el ple del Parlament votarà dues propostes de resolució, pactades amb ERC i la CUP, en les quals es reivindica el “dret” dels tres a poder ser investits malgrat ser a la presó.

No obstant això, portes endins, a les files de JxCat i del PDeCAT ja fa setmanes que es pensa en un pla D i circulen noms de possibles presidenciables sense càrregues judicials. Un dels noms amb opcions, segons les fonts consultades, és el de Quim Torra, expresident d’Òmnium Cultural.

D’altra banda, el presidentPuigdemont va demanar “unitat” al sobiranisme des de la presó de Neumünster, al nord d’Alemanya, on es troba reclòs. Així ho va explicar el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, després de visitar-lo per primera vegada des que diumenge fos detingut. El líder independentista és conscient, va agregar el lletrat, que el seu estat de “privació de llibertat” pot “prolongar-se” mentre la justícia alemanya examina l’ordre de detenció i lliurament cursada per Espanya amb els càrrecs de rebel·lió i malversació de fons.

La primera fiscal estatal de l’Estat de Schleswig, Wiebke Hoffelner, va explicar ahir que Puigdemont haurà de romandre a la presó com a mínim fins que la fiscalia general decideixi si demana a l’Audiència Territorial que executi l’ordre d’extradició, el que pot trigar “alguns dies”. “Confiem en la justícia europea i alemanya”, va manifestar Alonso-Cuevillas en una breu compareixença davant els mitjans després de trobar-se amb Puigdemont.



Accions dels CDR

La jornada d’ahir també va estar protagonitzada per diverses accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR), que a la tarda van envoltar l’estació de Sants de Barcelona. No van poder, però, tallar les vies i paralitzar la circulació ferroviària, com tenien previst, perquè els mossos els ho van impedir. Durant la jornada van tallar carreteres, entre les quals l’AP-7 o l’A-2, durant vàries hores.