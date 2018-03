Puigdemont romandrà detingut mentre Alemanya resol l'euroordre

L’expresident declara durant tres hores davant el tribunal de Neumünster, que n’estudiarà l’extradició

Actualitzada 27/03/2018 a les 06:29

Redacció Berlín / Barcelona

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont seguirà detingut a Alemanya mentre la justícia d’aquest país estudia l’ordre de detenció i lliurament cursat per Espanya, al mateix temps que JxCat promou un gest per reivindicar la seva figura en un Parlament sense marge legal per investir-lo.

“La decisió d’avui no significa que Puigdemont vagi a ser extradit, sinó que ara comença el procés”, va dir el fiscal Georg Güntge davant la presó de Neumünster, on diumenge va ingressar Puigdemont després de ser detingut tot just creuar la frontera amb Dinamarca. El tribunal de primera instància d’aquesta localitat, on ahir va declarar el líder de JxCat durant tres hores, va acceptar la petició de la Fiscalia general de l’Estat federat de Schleswig Holstein perquè Puigdemont continuï a la presó per considerar que existeix “risc de fuga”. Segons el tribunal, “no hi ha encara evidència” que l’euroordre de detenció i extradició a Espanya, emesa el 23 de març, “no estigui justificada”, qüestió que, en última instància, haurà de determinar la Fiscalia de Schleswig.

Per la seva banda, el portaveu del govern alemany, Steffen Seibert, va recalcar que “Espanya és una democràcia plena i un Estat de dret”, i va recordar que la posició de la cancellera, Angela Merkel, sobre la crisi catalana és que es tracta d’un assumpte que Espanya ha de resoldre “d’acord a les lleis” del país.

Mentrestant, a Catalunya, les forces independentistes van impulsar la convocatòria urgent d’un ple del Parlament per demà, en el qual es votaran dues propostes de resolució de JxCat, ERC i la CUP en les quals es defensen els “drets polítics” de Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull, inclòs el de poder ser triats per a la presidència de la Generalitat. Les resolucions destaquen que el Comitè de Drets Humans de l’ONU “va acordar admetre a tràmit” divendres un escrit de Sànchez i va decidir com a “mesura cautelar” demanar a Espa-nya que “garanteixi” que el número dos de JxCat pugui exercir els seus drets polítics”.

Segons fonts sobiranistes, les resolucions són més aviat un “gest” per deixar clar que Puigdemont, Sànchez i Turull, els tres candidats proposats per JxCat per a la investidura, segueixen sent “elegibles” malgrat les traves judicials. A primera hora d’ahir, la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, havia donat versemblança a la possibilitat de tornar a posar sobre la taula la investidura de Puigdemont. “Amb els elements que tenim, hem de veure com fem president Puigdemont. President no solament simbòlic, president de debò”, va dir.



Drets polítics suspesos

Diverses fonts van puntualitzar, no obstant això, que els pròxims dies, amb l’ordre de processament definitiva, els drets polítics de Puigdemont quedaran “suspesos”, de manera que només podria ser investit si el Parlament desoís aquesta suspensió. A més, el TC va dictar mesures cautelars per impedir una investidura a distància de Puigdemont, i el president del Parlament, Roger Tor­rent, va deixar en suspens el ple en el qual havia de ser investit.

A les files independentistes, la idea de reprendre la investidura de Puigdemont, malgrat l’aparent consens, no genera unanimitat. A més, Jordi Sànchez es replanteja ara la decisió d’abandonar l’escó i fins i tot està obert a optar de nou a la investidura, va indicar ahir el seu advocat.