Lula, més a prop de la presó en veure rebutjats els recursos

Actualitzada 27/03/2018 a les 06:53

Redacció Brasilia

El tribunal en segona instància que va condemnar l’expresident de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, a 12 anys de presó per cor­rupció, va rebutjar ahir els recursos presentats per la defensa i el va deixar a un pas de la presó, encara que l’exmandatari compta amb un salconduit fins al 4 d’abril. En aquella data la Cort Suprema preveu analitzar un habeas corpus presentat per la defensa i que al·lega que l’empresonament no pot concretar-se fins que s’esgotin tots els recursos possibles a instàncies superiors.