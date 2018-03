Actualitzada 26/03/2018 a les 07:27

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, va demanar ahir perdó als britànics per la filtració de dades de la consultora Cambridge Analytica, mitjançant un anunci publicat en diversos diaris del Regne Unit. “Tenim la responsabilitat de protegir la seva informació. Si no podem fer-ho, no la mereixem”, afirma el nord-americà Zuckerberg en la seva carta de disculpa.