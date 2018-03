Actualitzada 25/03/2018 a les 07:31

Un milió d’estudiants es van manifestar ahir per 800 localitats dels Estats Units per reclamar més control en l’accés a les armes al país amb més tirotejos en centres escolars. “Avui és el principi d’un nou i brillant futur per al nostre país. Sortim al carrer per exigir lleis de control d’armes amb sentit comú. Nosaltres som el canvi”, va exclamar Cameron Kasky, supervivent d’un tiroteig.