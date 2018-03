Torrent aposta per formar “un front unitari” contra la “repressió”

El Parlament de Catalunya acull un ple simbòlic davant la impossibilitat de celebrar la investidura de Jordi Turull com a president

Redacció Barcelona

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, va cridar ahir “tots els demòcrates” a formar un “front unitari” contra la “repressió” després d’un ple parlamentari en què no es va tornar a votar la investidura de Jordi Turull, a la presó des de divendres, però que va servir perquè les forces independentistes carreguessin contra l’actuació de l’Estat. Després que dijous el candidat de Junts per Catalunya (JxCat) veiés frustrada la seva investidura en primera votació per l’abstenció de la CUP, ahir havia de celebrar-se la segona volta, però el seu ingrés a la presó va fer canviar els plans de Torrent.

De fet, el govern espanyol havia advertit que estudiaria les accions “oportunes” per vetllar pel compliment de la llei si finalment el president del Parlament decidia mantenir el ple. Davant l’absència del candidat a la investidura, i per evitar problemes judicials, Torrent va decidir reconvertir el ple en un debat simbòlic, sense segona votació per investir Turull i concedint torns de paraula de 15 minuts a cada grup perquè exposés la seva posició davant la “situació greu que viu el país”. Ja en la intervenció inicial, Torrent va denunciar les “ingerències” dels poders de l’Estat que “estan impedint que la voluntat de la ciutadania” expressada a les urnes es tradueixi en l’elecció del nou president.

A partir d’aquí, el debat parlamentari es va convertir en un intercanvi de retrets entre la bancada independentista i el bloc favorable a l’aplicació de l’article 155. D’entrada, els diputats del PP van abandonar l’hemicicle en protesta per la decisió de Tor­rent de celebrar el ple. Des JxCat, Quim Torra va demanar unitat a l’independentisme davant la “deshumanització” que promouen els partits que donen suport a l’article 155, mentre que el portaveu d’ERC, Sergi Sabrià, va advertir que “la democràcia a Espanya ha quedat suspesa i, davant d’això, no val l’equidistància”, perquè l’empresonament d’independentistes “reflecteix l’abús de poder i la prostitució del poder judicial”. Ahir, una manifestació va tallar l’AP-7 a Tarragona en protesta pels empresonaments. La calçada es va tallar en els dos sentits de la marxa a l’altura del quilòmetre 1.162 de la via, segons el Servei Català de Trànsit.



PUIGDEMONT TORNA A BÈLGICA DESPRÉS DE L'ORDRE D'ARREST

La Fiscalia de Brussel·les va confirmar ahir la recepció de l’euroordre cursada pel jutge del Tribunal Suprem espanyol Pablo Llarena contra l’expresident Carles Puigdemont i els tres ex-consellers catalans exiliats a Bèlgica. L’advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, va confirmar ahir a través de Twitter que el polític ja no es trobava a Finlàndia i que seguirà “com sempre” a disposició de la justícia belga. Puigdemont va arribar a Brussel·les procedent de Hèlsinki, on va participar en diversos esdeveniments relacionats amb el procés independentista. Paral·lelament, l’advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert, va explicar que no ha vist el nou mandat d’arrest emès pel jutge del Tribunal Suprem contra el seu client.