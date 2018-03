Tres morts en l'assalt d'un membre d'Estat Islàmic a un supermercat prop de Carcassona

Actualitzada 24/03/2018 a les 07:29

Redacció Trèbes

La presa d’ostatges perpetrada ahir per un home que va assegurar actuar en nom del grup gihadista Estat Islàmic, que més tard reivindicaria l’acció, en un supermercat de Trèbes, prop de Carcassona, va acabar amb tres morts, abans que el terrorista fos abatut per la policia. Redouane Lakdim, de 26 anys i fitxat com a radical potencial, va començar a mig matí un periple mortal que va acabar tres hores i mitja més tard, després d’haver matat tres persones amb una pistola de nou mil·límetres, i causat setze ferits, alguns d’ells de gravetat, segons va confirmar el president francès, Emmanuel Macron. En un primer moment, Lakdim va atacar als carrers de Carcassona els ocupants d’un cotxe, provocant un mort i un ferit greu. Després de robar el vehicle, va intentar atropellar un grup de quatre policies i tot seguit es va dirigir al supermercat, on es va atrinxerar.

cinc trets que van provocar ferides de gravetat a un dels agents.