Primer gran dia de protestes contra les reformes de Macron

Actualitzada 23/03/2018 a les 06:41

Redacció París

Centenars de milers de francesos van mostrar ahir als carrers el rebuig a les reformes del govern d’Emmanuel Macron, en la primera gran jornada de mobilització nacional sota el seu mandat. Les protestes van estar liderades per funcionaris i treballadors del ferrocarril, i marcades també per les vagues en els sectors educatiu, sanitari i de transports. La jornada va reunir 400.000 persones en 180 marxes per tot el país, 65.000 de les quals en les manifestacions simultànies que van confluir a la Plaça de la Bastilla de París. Mentre els treballadors de la xarxa nacional de trens SNCF van clamar contra les reformes anunciades per l’executiu, que regularà per decret un canvi de l’estatut d’aquest sector, professors i personal mèdic van denunciar la falta de mitjans, la pèrdua de poder adquisitiu i les amenaces de privatització.