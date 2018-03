La CUP manté l’abstenció i podria forçar Puigdemont i Comín a deixar els seus escons perquè es pugui fer efectiu el nomenament

La retirada de Sànchez aplana el camí a la investidura de Turull El fins ara candidat de JxCat a president de la Generalitat, Jordi Sànchez, en una imatge d'arxiu. Efe

Actualitzada 21/03/2018 a les 06:40

Redacció Barcelona

El pas enrere anunciat ahir per Jordi Sànchez, fins ara candidat de Junts per Catalunya (JxCat) a presidir la Generalitat, aplana el camí a l’opció de Jordi Turull, encara que l’abstenció de la CUP pot acabar forçant Carles Puigdemont i Antoni Comín, tots dos a Bèlgica, a deixar el seu escó.

L’advocat de Sànchez, Jordi Pina, va manifestar ahir davant el Tribunal Suprem, durant la vista per revisar el seu recurs per demanar la llibertat, que el seu client estaria disposat a renunciar a la seva acta de diputat, o fins i tot a qualsevol aspiració política, si fos necessari per no seguir a la presó preventiva. Abans d’aquesta declaració, a primera hora del matí, l’exconsellera d’Agricultura i dirigent d’ERC Meritxell Serret havia confirmat a TV3 que JxCat ja havia proposat Turull com a candidat alternatiu a la investidura. “Ahir [dilluns per al lector] JxCat va posar damunt la taula el nom de Jordi Turull per ser investit”, va sostenir Serret, que va qualificar de “bona notícia” que s’hagi proposat l’exconseller de la Presidència.

Les paraules de Serret van generar enrenou en les files sobiranistes, la qual cosa va obligar l’exconsellera a rectificar amb un tuit: “ha estat una confusió meva fruit de les publicacions a la premsa. Pensava que JxCat l’havia proposat formalment i per això he expressat la meva opinió sobre Jordi Turull. El candidat és qui proposa JxCat i és Jordi Sánchez”, va indicar. Minuts després, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, va intentar tallar d’arrel les especulacions, i a les portes del Tribunal Suprem, pendent de la vista sobre Sànchez, va subratllar que aquest segueix sent, “ara mateix, el nostre candidat a president”.

Ja dilluns fonts de JxCat explicaven que es mantenia Turull com a alternativa a Sànchez, malgrat el debat obert les últimes setmanes en el si del grup parlamentari, en el qual algunes veus apostaven per un perfil independent, com el de Quim Torra. Ahir fonts de JxCat van insistir que l’opció de Turull va “endavant”, per la qual cosa el ple d’investidura podria tenir lloc la setmana que ve. El president del Parlament, Roger Torrent, compareixerà avui al seu despatx d’audiències per anunciar els següents passos per desbloquejar la investidura.



LA CUP, SENSE PRESSA

No obstant això, el que segueix bloquejat és l’aval de la CUP al candidat que proposin JxCat i ERC, ja que els anticapitalistes es mantenen en l’abstenció, la qual cosa pot acabar forçant Puigdemont i Comín a deixar l’acta de diputat perquè no facin falta els vots de la CUP. Ahir a la tarda representants de JxCat i la CUP van mantenir contactes per intentar acostar posicions. El cap de files de la CUP, Carles Riera, va advertir que la formació “no té pressa” i que vol seguir negociant el pla de govern, ja que si no hi ha una millora del mateix, que incorpori elements per desenvolupar la “república catalana”, mantindrà l’abstenció, sigui qui sigui el candidat proposat.

D’altra banda, La Fiscalia del Tribunal Suprem va donar la sorpresa en sol·licitar l’excarceració del conseller d’Interior cessat, Joaquim Forn, que ahir també compareixia davant el jutge, sota fiança de 100.000 euros, per ordre directa del fiscal general de l’Estat. Al mateix temps, va demanar que es deixi la presó preventiva a Jordi Sànchez. La decisió del magistrat Pablo Llarena no es coneixerà fins avui.