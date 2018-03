Londres i la Unió Europea acorden una transició del Brexit de dos anys

Del 29 de març del 2019 al 31 de desembre del 2020 les autoritats britàniques no participaran en la presa de decisions de la UE, però el país serà al mercat únic i la unió duanera

Actualitzada 20/03/2018 a les 06:47

Redacció Brusselles

El negociador en cap de la Unió Europea per al Brexit, Michel Barnier, va anunciar ahir que Brussel·les i Londres han acordat un període d’uns dos anys de transició després que el Regne Unit abandoni la UE, el 29 de març del 2019. “Hem assolit un acord sobre el període de transició”, va declarar el polític francès durant una roda de premsa posterior a l’última ronda de negociació entre les dues parts.

El termini transitori que havia sol·licitat el Regne Unit durarà 21 mesos, des del 30 de març de l’any vinent fins al 31 de desembre del 2020, i durant aquest temps Londres no participarà en la presa de decisions de la UE, doncs ja no serà un Estat membre, però mantindrà l’accés al mercat únic i la unió duanera. A més, se seguirà aplicant tota la legislació dels vint-i-vuit al país. “Ens hem compromès a treballar durant aquest període amb bona fe i a seguir respectant el principi de cooperació lleial”, va comentar Barnier.

Londres i Brussel·les també van resoldre les seves diferències sobre la qüestió dels drets dels ciutadans que arribin al Regne Unit durant la transició. “Els ciutadans dels vint-i-set que arribin durant el període de transició es beneficiaran dels mateixos drets i garanties que els qui han arribat abans del dia del Brexit”, va explicar Barnier.

Tant ell com el ministre britànic pel Brexit, David Davis, van coincidir a destacar que la transició permetrà a les empreses i l’administració del Regne Unit preparar-se per al futur, una vegada que es produeixi la sortida efectiva del bloc comunitari. “Aquest temps facilitarà també la nostra pròpia preparació des del costat europeu, i aquest temps de transició servirà per anar definint la nostra futura relació”, va dir Barnier.

Els caps d’Estat i de govern dels vint-i-set tenen previst donar llum verd a les directrius per negociar el marc de la futura relació amb el Regne Unit en la cimera d’aquest divendres, 23 de març, si bé les converses formals sobre l’associació entre Londres i Brussel·les tan sols podran començar quan s’hagi produït el Brexit, a partir del 29 de març del 2019. L’entrada en vigor de l’acord sobre la futura relació es durà a terme quan conclogui la transició, a partir del 2021.



Negociacions sobre Gibraltar

El període transitori cobreix també el territori de Gibraltar, però la seva aplicació dependrà de la negociació bilateral entre Madrid i Londres, va ressaltar el cap negociador europeu. “El resultat de la negociació és fonamental per a l’aplicació de l’acord a Gibraltar”, va dir Barnier. Al seu torn, Davis va confirmar que l’acord de transició anunciat ahir “cobreix Gibraltar” i va assenyalar que les negociacions que s’estan duent a terme amb les autoritats espa-nyoles estan sent “molt constructives” i que espera que “siguin productives”.

Un serrell que queda per tancar és la qüestió de la frontera entre la República d’Irlanda i Irlanda del Nord. A aquest respecte, la UE i el Regne Unit han decidit incloure en el document sobre la retirada l’opció d’“alinear” les legislacions a tota l’illa irlandesa, que s’aplicarà fins que es trobi una solució alternativa, si s’escau. En aquest supòsit, Irlanda del Nord romandria al mercat únic i la unió duanera després de la sortida del club comunitari. “Cal una solució per evitar una frontera dura i protegir la cooperació entre nord i sud”, va dir Barnier.