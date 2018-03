JxCat es reunirà amb la CUP per aconseguir suport en la investidura

El partit ofereix una moció de confiança a mitjan legislatura per desencallar el bloqueig

Actualitzada 19/03/2018 a les 06:43

Agències Barcelona

Junts per Catalunya (JxCat) va oferir ahir a la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) una moció de confiança a mitjan mandat per tal d’aconseguir el seu suport per a una investidura i consegüentment formar Govern. Això serviria per controlar el compliment dels acords. Amb aquesta proposta, la llista del president Carles Puigdemont ofereix aquest mecanisme a la CUP, ja que la formació ha rebutjat el full de ruta acordat per JxCat i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) per formar executiu i deixar enrere el 155, segons va publicar el diari Ara.

Des de la CUP han exigit fins ara a ambdues formacions un pla de govern que implementi la república, amb fets i data, per deixar enrere l’etapa autonomista, a banda d’aplicar més polítiques socials. L’opció d’una moció de confiança permetria sotmetre a examen el compliment dels acords que ara es pactarien, entre els quals figura el procés constituent i la constitució del Consell de la República a Brussel·les, que presidiria Carles Puigdemont. La CUP encara no ha valorat aquesta nova proposta, encara que sempre ha dit que no canviarà el seu vot si no hi ha sobre la taula una millor oferta i un pla de govern en línia amb una república.



Reunió a Ginebra

Aquesta proposta coincideix amb la reunió prevista per avui a Ginebra entre l’expresident Carles Puigdemont i l’exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que es troba a la ciutat Suïssa des del mes passat. “Entenc que parlaran de l’exili i de la situació política que ara viu el país; estem lluitant perquè el pacte d’investidura sigui de tres”, va confirmar en declaracions als mitjans el diputat de Junts per Catalunya Joaquim Tor­ra, que va insistir que fins a l’últim moment treballaran perquè aquest acord entre les formacions sigui possible.



SOCIETAT CIVIL CATALANA ES MANIFESTA A BARCELONA

Sota el lema Ara és mai, seny, milers de manifestants es van concentrar ahir a l’estació de França de Barcelona arran de la convocatòria de Societat Civil. La guàrdia urbana va xifrar en 7.000 el total d’assistents, mentre que l’organització ho va fer en 200.000. Entre la representació política que va assistir a l’acte s’hi va poder veure l’ex-primer ministre francès Manuel Valls, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, així com representants del PSC, PP i Cs.