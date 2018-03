Els manifestants reclamen prestacions més dignes contra la pèrdua de poder adquisitiu dels jubilats

Milers de pensionistes protesten en diverses ciutats espanyoles Milers de persones es van manifestar pels carrers de Madrid, ahir. efe

Actualitzada 18/03/2018 a les 07:06

Agències Madrid / Barcelona

Desenes de milers de persones es van mobilitzar ahir en un centenar de manifestacions i concentracions per tot l’Estat espanyol, desafiant la meteorologia adversa en moltes ciutats, en defensa del sistema públic de pensions i per unes prestacions dignes que no perdin poder adquisitiu. La protesta de Madrid va ser liderada per la Taula estatal pel blindatge de les pensions (MERP) i s’hi van unir els sindicats de Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General de Treballadors (UGT), juntament amb altres moviments ciutadans, com el feminista o el contrari a les retallades. A Madrid hi va haver una segona convocatòria a la tarda de la Coordinadora estatal en defensa de les pensions, a la qual també s’hi van sumar els sindicats. La manifestació matutina va començar sota una intensa pluja al crit de “ni l’aigua ni el vent detenen el moviment”, després del qual es van corejar consignes com “no queden pensions per a jubilats, però com gasten als despatxos de l’Estat” o “més pensions i menys lladres”.

El portaveu de la MERP, Joanen Cunyat, va destacar “el clam i l’exigència de la societat perquè es blindin les pensions en la Constitució”, de manera que es prohibeixi expressament la seva privatització o la seva pèrdua de poder adquisitiu. El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assistir també a la manifestació, on va denunciar que el govern “no està fent res” tot i tenir l’obligació de garantir unes pensions dignes. “Aquest govern ha abandonat els pensionistes, però som moltes les generacions que estem amb ells, perquè són aquells que van construir aquest país”, va manifestar Sánchez.

Els secretaris generals d’UGT i CCOO, Pepe Álvarez i Unai Sord, respectivament, van advertir que si el govern segueix sense escoltar el que succeeix als carrers i no pren mesures per fomentar un repartiment de la riquesa més just, es produirà un esclat social i una creixent mobilització. “Espanya creix, però aquesta riquesa no es distribueix entre la majoria social”, va assegurat Sord, que va insistir que són els pensionistes i els treballadors els que estan encara pagant les polítiques “d’austeritat” dutes a terme durant la crisi.

D’altra banda, a Marbella (Màlaga), el president espanyol, Mariano Rajoy, va assegurar que mentre formi part del govern les pensions “pujaran, segur”, però augmentaran “el que puguem”. Després d’assenyalar que les pensions “no es garanteixen amb discursos”, Rajoy va insistir que cal mantenir la mateixa política econòmica perquè el sistema es pugui millorar.



Barcelona

Segons la guàrdia urbana, més de 30.000 persones van sortir de plaça Urquinaona emplenant els car­rers de Barcelona, acompanyades per líders polítics com Xavier Domènech, d’En Comú Podem, o Miquel Iceta, del PSC, en una marxa en la qual alguns manifestants van cremar les cartes rebudes pel ministeri d’Ocupació en les quals se’ls anunciava la pujada del 0,25 % de les pensions de 2018. La concentració va finalitzar davant la delegació del govern, al carrer Mallorca, sota els crits de “les pensions seran sempre nostres” i “volem la pensió del pare del Borbó!”. Els integrants de la delegació socialista van ser esbroncats per uns manifestants que portaven distintius grocs independentistes, com també per uns altres que els van retreure les seves polítiques respecte a les pensions.