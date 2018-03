Una multitudinària marxa recorre el barri de Lavapiés, on dijous a la nit va morir d’un infart el senegalès Mame Mbaye

Protestes a Madrid després d'una nit de disturbis per la mort d'un manter Un moment de la manifestació que va recórrer el barri madrileny de Lavapiés, ahir a la tarda. EFE

Actualitzada 17/03/2018 a les 07:12

Redacció Madrid

Una multitudinària manifestació va recórrer ahir a la tarda el barri madrileny de Lavapiés per la mort, dijous a la nit, del manter senegalès Mame Mbaye. La mateixa nit del succés les protestes van acabar en greus disturbis i ahir al matí van tornar a generar enfrontaments amb la policia i moments de tensió.

Mame Mbaye, que feia dotze anys que vivia a Espanya, va morir d’una aturada cardíaca al car­rer del Oso, en unes circumstàncies que l’ajuntament de Madrid està mirant d’esclarir. La corporació local ja ha obert una investigació i ha demanat la revisió de totes les càmeres de videovigilància instal·lades a la zona.

Els companys del jove i veïns del barri responsabilitzen del succés una persecució policial. El regidor de Seguretat, Javier Barbero, va assegurar que hi va haver una actuació prèvia a la Puerta del Sol, però que no es va produir “cap tipus d’intervenció policial” contra l’home. Segons les dades del consistori, després de la intervenció a Sol, Mame Mbaye es va traslladar a la plaça Major i des d’allà va caminar al costat d’un amic cap a Lavapiés. Entre l’operació policial i l’infart van transcórrer de 15 a 20 minuts.

Per aquest motiu, Barbero va demanar que no es relacionin els fets de Sol amb la mort del senegalès perquè, segons va dir, són “dues situacions diferents” amb “diferents testimonis”. Aquest missatge encaixa amb la versió de la policia municipal i és contradictori amb el que defensen els compatriotes de Mame i els veïns del barri, que van insistir que hi va haver persecució.

El barri de Lavapiés, un dels més multiculturals de la capital espanyola, va viure dijous una tensa nit amb contenidors cremats, marquesines destrossades i sucursals bancàries assaltades, un paisatge del qual no se salvaven ni els parcs infantils ni les bicis de lloguer públic. El director general de la policia, Germán López Iglesias, va dir que radicals “es van poder aprofitar” de la mort del manter per provocar els desordres públics posteriors. Pels disturbis van ser detingudes sis persones.

Durant el matí d’ahir, un grup de senegalesos va protagonitzar una sèrie d’altercats, perseguint un cotxe policial al crit d’“assassins”, llançant cadires i taules de la terrassa d’un bar i increpant el cònsol del seu país a Madrid, Mouctar Belal, qui va haver de refugiar-se en un restaurant.



Carmena crida a la calma

L’alcaldessa de la ciutat, Manuela Carmena, que va tornar de París d’una trobada de la Unesco i va buidar l’agenda del cap de setmana per seguir els esdeveniments, va indicar que no poden repetir-se fets com els de la nit anterior. “No pot repetir-se cap tipus de violència com la que aquesta nit han patit veïns i servidors públics. Lavapiés vol seguir sent un barri on la convivència és exemplar”, va escriure a Twitter.

Ja a la tarda, una multitud va tornar a sortir als carrers per corejar consignes com “Policia assassina”, “Sí, sí, el van matar”, “Nos­altres som Mame Mbaye” i “Tots som legals”, davant un fort dispositiu policial. La protesta, que va transcórrer sense incidències, va ser convocada per diversos col·lectius sota el lema Contra el racisme institucional assassí.

Els sindicats de la policia municipal van reclamar a l’ajuntament que defensi l’actuació del cos i alguns d’ells estudien emprendre accions legals contra els polítics que han criticat l’actuació dels agents.