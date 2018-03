Trump imposa a Rússia les sancions més dures fins ara

Actualitzada 16/03/2018 a les 06:47

Redacció Washington

El govern dels Estats Units va acordar ahir sancionar cinc entitats i 19 persones russes bloquejant l’accés a les seves propietats en territori nord-americà, i prohibint transaccions financeres amb ciutadans dels EUA, pel seu intent d’ingerència en les eleccions presidencials del 2016 a través d’atacs cibernètics. Entre els cinc organismes sancionats pel departament del Tresor hi ha l’Agència de Recerca d’Internet russa, que suposadament va utilitzar identitats falses per fer-se passar per nord-americans a les xarxes socials, amb la finalitat de generar caos durant la campanya electoral. El Tresor també va acusar el Kremlin d’haver llançat un ciber­atac contra la xarxa elèctrica dels EUA. Es tracta del càstig més sever adoptat fins ara per Washington en relació amb la coneguda com a trama russa, la investigació de la qual està lidera pel fiscal Robert Mueller. Aquesta és la primera ronda de sancions anunciada pels Estats Units des que el Congrés va aprovar un projecte de llei de penalitzacions contra Rússia l’any passat.